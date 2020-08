Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ i sutra će biti sunčano, veoma toplo i vruće.

Ujutru će preovladavati pretežno vedro, uz malu oblačnost na sjeverozapadu, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa prolaznom maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano, na sjeveru i sjeveroistoku veoma toplo i sparno, uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost.

Poslije podne i uveče mogući su prolazni pljuskovi u zapadnim krajevima.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 21, na jugu i sjeveru do 23, a najviša dnevna temperatura iznosiće od 29 do 33, na planinama od 24, lokalno na sjeveru, sjeveroistoku i istoku od 35 do 38 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 16, Čemerno 23, Han Pijesak i Ivan Sedlo 26, Borje 27, Gacko i Sokolac 28, Kneževo i Livno 29, Manjača, Bugojno i Rudo 30, Istočno Sarajevo, Majevac, Višegrad, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Foča 31, Bileća, Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla, Ribnik i Šipovo 32, Prnjavor, Bihać, Grude i Trebinje 33 stepena Celzijusova.

U Banji Slatina, Gradačcu, Neumu, Zenici, Čelincu, Doboju, Zvorniku, Novom Gradu, Prijedoru i Srpcu danas su izmjerena 34 stepena, te u Šamcu, Mostaru, Sanskom Mostu, Topoli, Banjaluci i Bijeljini 35 stepeni Celzijusovih.