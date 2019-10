Prvi zadatak priprema terena: Evo kako će teći izgradnja mosta na Savi

Nakon svečanosti povodom početka radova na izgradnji mosta preko Save valja zasukati rukave i prihvatiti se posla jer građevinski radovi više ne smiju da čekaju. Priprema terena za izgradnju pristupnog puta kojim će kamioni i mašine do mjesta gdje će da nikne most, prvi je zadatak.

"Pored pripreme same saobraćajnice i samog pristupa, očekujemo da će to biti betonski radovi, a paralelno sa tim očekujemo aktivnosti u samom pogonu po pitnaju čelika. U samoj rijeci radiće se na fundiranju i betonski radovi, izradi stubova jer samim izlaskom iz vode većina stvari će biti olakšana za samog izvođača. Iskoristili bismo povoljne vremenske uslvoe, odnosno izvođač kako bi završio tu fazu radova i olakšao sebi posao u budućnosti i prešao direktno na montažu samog čelika koji će se direktno montirati i proizvoditi u pogonima", kaže Davor Vučković, inženjer za građenje autoputeva u JP "Autoputevi RS".

Most će biti dug 462 m, širok 23 metra dok je težina nosive čelične konstrukcije 4.650 tona. Most će imati četiri kolovozne trake, po dvije u svakom smjeru. Na gradilištu, i logističkim centrima u različitim etapama izgradnje, biće angažovano i do 500 radnika. Fundiranje stubova budućeg mosta, u koritu Save, biće jedan od većih građevinskih izazova tokom izgradnje.

"Radi se o rasponskoj konstrukciji sa tri raspona, ukupna dužina mosta do oporaca je 426 metara sa oporcima je 462 metra. Imamo dva stuba, djelimično obalna djelimično u rijeci", rekao je Vučković.

Most će izgrađeni autoput Banjaluka - Gradiška povezati sa mrežom evropskih autoputeva.

"Sad kada je krenula izgradnja, mi ćemo se koncentrisati na izgradnju da to ide sa zadovoljstvom. Ovaj naš most zajednički je takoreći prva faza spajanja autoputa Beograd-Zagreb, a druga faza je čisto hrvatski projekat vezan saobraćajnica 9,5 kilometara od novoizgrađenog mosta do petelje u okučanima. Oni to treba paralelno sa mostom da grade", kaže Dušan Topić, direktor JP "Autoputevi RS".

Proizvodnja čelika za konstrukciju mosta, montaža i građevisnki radovi su u rukama konzorcijuma tri firme Integral Inženjering, "Đuro Đaković Montaža" i Zagreb Montaža. Konzorcijum je za izgradnju mosta ponudio cijenu od 19,5 miliona evra bez PDV-a. Radovi bi trebalo da budu završeni u roku od 30 mjeseci.