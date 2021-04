U posljednjoj dekadi aprila očekuju se ponovo proljetna temperatura i promjenjivo vrijeme, rekao je Srni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Igor Kovačić.

Kovačić kaže da ciklon koji se aktivirao u sjevernom Jadranu utiče na vremenske prilike u ovim područjima, pa je jutros u većini krajeva bilo obilnije kiše, dok se tokom dana očekuje kiša u svim krajevima.

"Kiša će biti obilnija na zapadu Krajine i krajem dana na jugu zemlje, gdje će biti pljuskova i grmljavinskih procesa, tako da će tu kiše biti 20 do 30 litara po metru kvadratnom", rekao je Kovačić.

On je dodao da će uz padavine doći i do pada temperature, tako da će na planinama početi da pada susnježica i snijeg, pa se uveče u planinskim regionima očekuje i formiranje snježnog pokrivača.

"U nižim krajevima snijeg se očekuje u toku noći i sutrašnjeg jutra i prijepodneva ali zbog obilnih padavina kiše on će se u nižim krajevima topiti , tako da postoji mogućnost samo formiranja manjeg snježnog pokrivača, u brdovitim krajevima on će biti umjeren, a na planinskim će biti izražen između 15 i 20 centimetara, a moguće ponegdje i više centimetara snijega", naveo je Kovačić.

On je dodao da se nakon toga očekuje par suvih ali hladnih dana.

Kovačić upozorava na jutarnje mrazove u nižim krajevima koji će biti izraženi 15. i 16. aprila u četvrtak i petak , koji će ići i do minus četiri stepena, dok će mraz u višim krajevima biti izraženiji između minus šest i minus osam stepeni Celzijusovih.

Kovačić kaže da se talasanje zonalnog strujanja očekuje za vikend 17. i 18. aprila kada će ponovo biti kiše, a na planinama nešto slabijeg snijega.

On je naveo da će se vremenske prilike sa blagim porastom temperature iznad 10 i 15 stepeni Celzijusovih zadržavati do 19. i 20. aprila, nakon čega se očekuje nešto značajniji porast temperature i do 20 stepeni, nakon toga i 23 i 24 stepena Celzijusova, naglasivši da ovo područje i dalje ostaje u periodu vrlo promjenjivog vremena.

Od 19. do 26. će biti preovlađujuće suvo vrijeme,eventualno sa slabom prolaznom kišom a oko 23.aprila i ponovnim rastom i jutarnjih i dnevnih temperatura.

Minimalna temperatura će u tom periodu biti od sedam do 12 stepeni, lokalno i par stepeni više, a maksimalna od 18 do 23 stepena Celzijusova, na sjeveru i za nekoliko stepeni više.

Novi period promjenljivijeg vremena se prognozira od 27. pa do kraja mjeseca, s umjerenom kišom 27. i 28, te 30. aprila.