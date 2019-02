Episkop Fotije: Sekte porobljavaju čovjeka

Njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski Fotije upozorio je danas da sekte porobljavaju čovjeka i pozvao Srbe da čuvaju svoje pravoslavlje i svetosavlje.

"Čujem da se kod nas u Bijeljini redovno održava neka vrsta hinduističkih seansi. I baš sam se potresao. Zar je moguće da naši pravoslavni Srbi idu na jogu, nekakve spiritističke seanse i da pristupaju raznim indijskim sektama? Da zaboravljaju svoje pravoslavlje, svoje svetosavlje - izvornu i autentičnu duhovnost koju imamo i negujemo", navodi vladika Fotije u tekstu objavljenom na internet stranici Eparhije.

Vladika Fotije ističe da pravoslavno hrišćanstvo njeguje savršenu duhovnost.

"Naše pravoslavlje je neizmenjeno, hrišćansko i apostolsko učenje već dve hiljade godina. Pravoslavlje je autentična Crkva i duhovnost. Nemamo potrebe da idemo drugima koji nam nude poluistinu i donose lažna učenja. Bez obzira da li su to hrišćanske, indijske, okultne ili spiritističke sekte. Sve nas to odvaja od Crkve i Boga živoga", ističe vladika Fotije.

Vladika Fotije ocjenjuje da, nažalost, na našim prostorima dejstvju mnoge sekte.

"Ljudi odlaze na ta okupljanja, lutaju i učestvuju u tim seansama posle kojih doživljavaju teške duhovne i duševne promene, a pojedini pomute umom i potpuno se izgube. Sekte porobljavaju čoveka, ne samo duhovno, već na svaki mogući način", naveo je vladika Fotije.

Episkom zvorničko-tuzlanski je apelovao na sve pravoslavne hrišćane i ljude dobre volje da ne idu lažnim učiteljima i prorocima.

"Učite svoju decu pravoslavlju i veri svetih. Ne dozvolite da idu kod lažnih učitelja i lažnih proroka, jer je to veoma opasno duhovno iskustvo koje može čoveka potpuno da iščaši i smrtonosno rani", istakao je vladika Fotije.

Prema njegovim riječima, srpski narod treba da čuva svoje pravoslavlje i Svetosavlje kao put spasenja.

"To je put kojim su išli sveti oci Crkve, kao i naši svetitelji - Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi i svi drugi sveti ljudi našeg roda, do najnovijeg svetitelja patrijarha Pavla. Od njega smo mogli i možemo da se naučimo skromnosti, smirenju i dubokoj veri. On je bio čovek nizak rastom, ali je bio i ostao duhovni gorostas u našem narodu", ocjenjuje episkop.

Daj Bože, kaže vladika Fotije, da srpski pravoslavni narod u Republici Srpskoj sluša riječi svoje Pravoslavne crkve, jer samo tako ide sigurnim putem spasenja.