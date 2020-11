Sve oči Hercegovaca trenutno su uprte u medicinare, pandemija je u punom jeku pa za zdravstvene radnike nema predaha. Kroz trebinjsko Kovid odjeljenje posljednjih mjeseci prošlo je na stotine Hercegovaca i svi su tamo zapazili mlade ljekare. Trebinjski specijalizanti bez razmišljanja su stali na prvu liniju u borbi sa visusom korona.

Hercegovina danima bruji o dvije mlade doktorke, Trebinjke Jeleni Kešelj i Anji Saradžić Bodiroga.

Sa još 6 svojih mladih kolega ove dvije Hercegovke daju nadljudske napore za svaki život. U pauzama između smjena i kada su skinule zaštitna odijela našle su vremena i za ATV ispričale svoja iskustva.

Ove dvije mlade doktorke dio su Covid tima u Trebinju. Rade sa pacijentima koji su mahom sa težom kliničkom slikom. Izdvojile su vremena i pričale za @AtvBanjaluka a o njima su pričali pacijenti. Sve donosimo na našem portalu https://t.co/lt9IEJz24T pic.twitter.com/HCh7NUWb2B — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 13, 2020

Jelena Kešelj je specijalizant pedijatrije, skoro pola godine je na prvoj liniji borbe sa virusom korona.

"Sa Covid oboljelim radim već skoro pola godine, sa povremenim prekidima zbog potreba na svom matičnom odjeljenju - pedijatriji. Na ovaj sistem rada smo se vrlo brzo adaptirali, zahvaljujući brzoj edukaciji od strane naših specijalista koji su od početka u ovoj priči, a posebno bih tu istakla našeg infektologa dr Radu Aleksić, koja je imala strpljenja i bila dostupna nama mladim ljekarima 24h za sva pitanja i smjernice. Starije kolege su nas odlično prihvatile i zahvalna sam sto imam priliku da učim od iskusnijih kolega, u svakom pogledu, i da pomognem svojim građanima da se oporave. Tako da za nas mlade ljekare ovo predstavlja jedno veliko iskustvo, i životno i poslovno. Takođe, mi mladi ljekari smo jedan odličan tim, ima nas iz različitih grana medicine, nesebično dijelimo svoje znanje između sebe i pružamo podršku jedni drugima.

Ova situacija najviše utiče psihološki na nas, jer smo emotivno slomljeni zbog izbora koje moramo da donosimo svakodnevno. U jednoj takvoj situaciji može da se nađe i direktor bolnice, i načelnik, i mladi ljekar. A radi se o sudbini ljudskog bića.

Sve ovo je dodatni stres, jer je ovo virus i bolest o kojoj se jos uvijek nedovoljno zna, pristup svakom pacijentu je individualan, i vrlo je nezahvalno reci članovima porodice da je neko stabilan i da ce sigurno da izađe oporavljen, komplikacije i nagla pogoršanja nastaju u toku par sati, a koja mogu dovesti čak i do smrtnog ishoda, i to je ono sto nas najvise plaši. Ali sada nema vremena za strah. Zajedno, ujedinjeni nastojimo da prevazidjeno taj strah i pobijedimo u ovoj borbi.

Trenutno radimo u organizovanim smjenama, nerijetko se dešava da provedemo i do 12h u zaštitnom odijelu. Nama to više ne predstavlja veliki napor, jer smo dugo u ovoj priči i na neki način smo se istrenirali za to.

U ovakvim situacijama, kada zapostaviš svoj privatni zivot, kada provodiš veći dio svog vremena, bilo da je dan ili noć, među teško oboljelim pacijentima, u otežanim uslovima rada, shvatiš koliko voliš svoj posao, i da definitvno nisi pogriješio u izboru svog zvanja", priča za ATV doktorka Jelena Kešelj.

Anja Saradžić Bodiroga je specijalizant abdominalne hirurgije, čim je završila porodiljsko odsustvo obukla je zaštitno odijelo i priskočila kolegama u pomoć.

"Na Covid odjeljenju sam počela raditi prije 2 mjeseca, nakon porodiljskog odsustva, s obzirom da se naglo povećala potreba za ljekarima, uopšte zdravstvenim radnicima. Situacija sa Covidom je skoro sve u našem zdravstvenom sistemu pomjerila sa redovnih i opredjeljenih struka, konkretno moja specijalizacija se umnogome razlikuje pa u tom smislu ova praksa mi je značajna. Hirurgija kao grana medicine zahtjeva pripravnost i reagovanje u momentu, tako da se nije bilo teško navići na ovaj tempo rada. Moja radni angažman, ali i vecini mojih kolega, je udvostručen za vrijeme novog talasa pandemije. Uglavnom provedemo 10-12h u zaštitnom odjelu, s tim da imamo potrebu da se presvlačimo na svaka 3-4h. Naravnom imamo veliku podršku starijih kolega. Kao i uvijek oni su nam uzor i oslonac, i u tom smislu pratimo njihov rad i osjećamo se kao ravnopravni dio tima.

Najteži dio posla je kad izgubi borbu za zivot pacijenta. Stres je sastavni dio našeg posla, ali stanje sa Covidom i njegova nepredvidljivost i cinjenica da je dosta nepoznanica u vezi sa virusom povećava dozu stresa. Takođe imamo i određenu dozu straha, ali samo u smislu da nećemo moći ni kadrovski ni kapacitetom odgovoriti izazovu s obzirom na brzo širenje virusa", kaže za ATV doktorka Anja Saradžić Bodiroga.

Obje doktorke veliku zahvalnost duguju starijim kolegama koje su im nesebično podijelili svoje znanje.

Zamjenik direktora za medicinska pitanja u trebinjskoj Bolnici dr Stanko Buha kaže da su na njegov poziv mladi doktori odmah se odazvali i pružili punu podršku. Njih osomoro dali su svoj maksimum pa im je trenutno prvi čovje trebinjske Bolnice mnogo zahvalan.

"Mladi doktori specijalizanti su angažovani od početka maja i rade sa kovid pacijentima. Jedno vrijeme su upravo ovi ljudi nosili glavni teret. Naravno tu su naši specijalisti ali i ovi mladi ljudi su dali svoj maksimum. Mi i sada u nedostatku medicinskog osoblja povlačimo sve specijalizante iz Banjaluke i Beograda, sa četvoro sam se dogovorio ali biće ih još", kaže doktor Buha.

A medicinskom osoblju najviše zahvalni pacijenti. Neki od njih kažu da riječi za zahvalnost fali te da je nevjerovatno kolike napore daju ovi ljudi za svakog pacijenta. Iako im ni u jednom momentu nisu vidjeli lice kažu da veruju da bih prepoznali jer se pogledi ovih ljudi ne zaboravljaju.

Borbu sa virusom korona vodila je i Milosava Supić Vuković iz Trebinja, bila je na Kovid odjeljenju, kaže svima je podjednako zahvalna. Ističe da medicinske sestre tamo daju posljednji atom snage.

"Velika ljubaznost i nevjerovatno je sa kakvim entuzijazmom rade po cijeli dan i po cijelu noć. One nemaju vremena da popiju čašu vode, one svakome posvete podjednako pažnje. Odakle crpe takvu snagu i energiju ja stavrno ne znam. One za svakog pacijenta imaju toplu riječ, kada krv ne mogu da izvade one se saosjećaju, suze im krenu, koliko boli pacijenta toliko i njih. Kada ih god pozovete one su isti trenutak tu. Ako treba da nahrane pacijenta tu su, da presvuku tu su, da odvedu do toaleta tu su, sve aposlutno sve", priča Milosava Supić Vuković za ATV.

U trebinjsku Bolnicu stižu pacijenti iz cijele Hercegovine. Radomir Vučković je iz Gacka kaže da je koronu pobijedio zahvaljujući trebinjskim ljekarima.

"Imao sam koronu i ležao na grudnom Odjeljenju, bolnica Trebinje. Oporavili su me iako sam došao kao teži bolesnik. Hoću da pohvalim ljekare i organizaciju. Tim koji vodi dr Buha je odličan, dr Čičković Dragam, dr Jovanović, Jelena Кešelj i Anja Bodiroga ,sestre, higijeničari,kuhinja. Tim je uigran i radi u teškim uslovima i pod velikim prilivom pacijenata. Organizacija, rad odnos prema pacijentima je na zavidnom nivou. Кao srednje teški bolesnik osjetio sam svu pažnju. Кontrole i vizite redovne, lijekova, kiseonika dovoljno. Hrana je odlična a dezinfekcija svakodnevna po svim standardim", kaže za ATV kovid pacijent iz Gacka Radomir Vučković.

Trebinjski medicinari kažu da daju posljednje atome snage, pogotovo u proteklih nekoliko dana kada ih je sve manje. Zato dvije mlade doktorke još jednom apeluju na sve.

"Apelujem našim sugrađanima da se suzdrže od velikih slavlja i okupljanja velikog broja ljudi, da nose maske, održavaju distancu i poštuju ostale preventivne mjere. Ovo što nam se sada dešava je posljedica nepoštovanja istih i da sada zaborave na teorije zavjere koje su samo odbrambeni mehanizam pojedinaca koji ne mogu da prihvate da je ovo jedna vrlo ozbiljna situacija, ako ne zbog sebe, onda zbog svojih najbližih", apeluje doktorka Jelena Kešelj.

"Moje kolege i ja zapostavljamo privatni život maltene u potpunosti. Ništa od toga nam ne predstavlja problem, ali svaki put se obeshrabrim i mogu reći razočaram kad čujem paušalne ocjene o bezazlenosti virusa. Isto tako teško mi pada kada vidim svoje sugrađane da ne poštuju preporuke epidemioloških stručnjaka, koje su u ovom momentu date u minimalnom obimu s obzirom na epidemiološko stanje.

Pored svega ovoga, jasna poruka za sve bi bila, nosite masku, držite distancu i poštujte mjere izolacije ukoliko su vam preporučene", poručuje doktorka Anja Saradžić Bodiroga.