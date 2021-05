"Elektroprivreda Srpske": Posao za 30 svršenih studenata ETF-a

"Elektroprivreda Republike Srpske" obezbijediće od ove godine po 15 radnih mjesta za svršene studente elektrotehničkih fakulteta iz Banjaluke i Istočnog Sarajeva, rekao je ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević.

Rajčević je istakao da će oni putem probnog rada, odnosno pripravničkog staža moći da se pokažu u sistemu "Elektroprirede Republike Srpske" i da tu nađu trajno zaposlenje.

On je rekao, nakon sastanka sa direktorom "Elektroprivrede" Lukom Petrovićem i dekanima elektrotehničkih fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu Zoranom Đurićem i Božidarom Popovićem, da je razgovarano i o realizaciji zajedničkih projekata.

Kako je naglasio, dogovoreno je da se pokrene projekat izrade elaborata sa procjenom bezbjednosti informacionih sistema unutar sistema "Elektroprivrede".

"To podrazumijeva da dva elektrotehnička fakulteta i njihovi stručni timovi budu angažovani na procjeni bezjednosti sa aspekta kibernetičke bezbjednosti", rekao je on novinarima u Banjaluci.

Rajčević je istakao da su Vlada Srpske i resorno ministarstvo kroz reformu visokog obrazovanja snažno zagovarali i zagovaraju veću povezanost nauke i privrede.

"U tom smislu snažno potenciramo korišćenje domaćih resursa i važno je da smo danas pokrenuli aktivnosti upravo na polju elektroenergetike jer smatramo da tu možemo doći do rezultata za relativno kratko vrijeme", rekao je Rajčević.

Prema njegovim riječima, elektrotehnički fakulteti u Srpskoj posjeduju potrebnu ekspertizu, dakle kroz naučnoistraživački rad nastavnog osoblja, a da postoji s druge strane potreba sistema "Elektroprivrede" upravo za tom ekspertizom.

"Kako ne bismo posezali stalno za angažmanom trećih lica privatnog sektora, korektno je da `Elektroprivreda` u budućnosti se više orjentiše prema raspoloživim potencijalima unutar same akademske zajednice", naveo je Rajčević.

Petrović je naglasio da je na sastanku ustanovljena potreba za prisnijom vezom između struke i privrede, istakavši da je potreban veći angažman domaćih kadrova i da to treba iskoristiti.

On je naveo da godišnje na ovim fakultetima diplomira 120 do 130 studenata različitih usmjerenja, te je istakao da inženjerima koji žele da se zadrže u "Elektroprivredi" omogući više prostora, a to je angažman po 15 svršenih studenata.

"Smatramo da je vrlo važno da ta struka bude zadržana u Srpskoj i da ti kadrovi nađu zaposlenje i ostanu. Drugi vid angažmana je rad na stručnim elaboratima, studijama, analizama procjenama i u tom smislu ćemo iskoristiti nastavni kadar ova dva fakulteta koji će sagledati stanje i percepciju našeg sistema u novim okolnostima difitalizacije i automatizacije", rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, dogovoreno je i veće prisustvo nastavnog kadra i diplomaca u izgradnji novih infrastrukturnih objekata kao što su didroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane.

"Na taj način ćemo imati veću uvezanost prakse i struke i to će pospješiti da naši ljudi ostaju u Srpskoj, a poslaćemo i poruku da ko god upiše jedan od ova dva fakulteta može naći angažman u Srpskoj ne samo kroz pripravnički staž već trajno zaposlenje, pogotovo što nam slijedi veliki investicioni ciklus u energetskom sektoru", rekao je Petrović.

On je naveo da su sa resornim ministarstvom i "Elektroprivredom" uvijek imali dobru saradnju te da će ona biti nastavljena.

Petrović je istakao da su sada stvorene mogućnosti da se povuče veći broj konkretnih poteza koji će se odlikovati putem zapošljavanja inženjera elektrotehnike, kao i putem projekata koji se planiraju u narednom periodu jer postoje značajne investicije u Srpskoj, a to su izgradnja Hidroelektrane "Buk Bijela" i solarne elektrane "Trebinje jedan".

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Đurić rekao je da mu je drago da su sa resornim ministarstvom i "Elektroprivredom" nakon nekoliko sastanaka posljednjih mjeseci došli i do konkretnih koraka.

On je istakao da mu je posebno drago što je "Elektroprivreda" raspoložena da prihvati do 15 studenata godišnje sa svakog ova dva fakulteta, te što je razgovarano i o mogućim projektima sa "Elektoprivredom", a u domenima koje pokrivaju ova dva fakulteta.