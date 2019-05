Ekološka katastrofa u Banjaluci: Zemljište zagađeno kancerogenim uljem

Dio zemljišta u Poslovnoj zoni „Incel“ zagađen je veoma opasnim i kancerogenim uljem piralen i drugim teškim metalima, potvrdili su rezultati analize zemljišta koju je uradio Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, saznaje Srpskainfo.

Ovaj ekološki incident se desio kada su radnici pokušali isjeći dijelove trafostanice. Tom prilikom jedan dio ulja je iscurio u zemlju, a drugi dio je planuo. Nesreća se desila u krugu nekadašnje “Energane”, a koju je kupila firma „Lukić invest“ i samo zahvaljujući brzoj intervenciji banjalučkih vatrogasaca spriječena je još veća katastrofa.

O ovom incidentu je obaviještena i Vlada Republike Srpske, a sada se postavlja pitanje kako ukloniti ulje, koje se tamo i dalje nalazi, te spriječiti dalja zagađenja.

Međutim, prema saznanjima Srpskainfo, za uklanjanje i uništavanje ovog ulja potrebno je na stotine hiljada maraka.

– Nigdje u okruženju ne postoji firma koja to može uništiti. Najpovoljnija je opcija da se to ulje preveze u Njemačku, gdje bi moglo biti uništeno. Prema prvim procjenama, transport i uništavanje bi moglo koštati više od milion maraka – rekao je sagovornik ovog portala.

Osam uzoraka

U Inspektoratu Republike Srpske rekli su za Srpskainfo da je ekološka inspekcija Grada Banjaluke obavila inspekcijski nadzor u okviru kojeg je obavljeno uzorkovanje zemljišta na prisustvo štetnih materija.

– Uzeto je osam uzoraka zemljišta na različitim tačkama u zoni „Incel“, od čega su dva uzorka uzeta na samoj lokaciji nekadašnje „Energane“, gdje je izbio požar. Rezultatima analize ta dva uzorka utvrđeno je prisustvo različitih štetnih supstanci, između ostalog piralena i teških metala – rekla je portparolka Inspektorata Dušanka Makivić.

Ona je dodala da u Inspektoratu smatraju da je neophodno izvršiti dodatna uzorkovanja šireg prostora „Poslovne zone“, radi sagledavanja kompletnog činjeničnog stanja i sagledavanja mogućih načina sanacije i sprečavanja zagađenja.

Sagovornici Srpskainfo ističu da je riječ o veoma opasnom ulju i da može ozbiljno ugroziti život i zdravlje ljudi ako dođu u kontakt s njim.

Opasnosti

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Janko Kecman rekao je da su oni odmah naložili sva potrebna vještačenja i uradili sve što je bilo u njihovoj mogućnosti, te da i dalje nastavljaju kontrole.

O štetnosti piralena i o mogućim daljim koracima uklanjana ovog opasnog ulja razgovarali samo sa šefom Katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta u Banjaluci Petrom Gverom.

– Ovo ulje je izrazito kancerogeno, a koristilo se kao sastavni dio ulja za hlađenje trafoa. Radi se o materijalu koji je visoko na kategoriji opasnih materija, a neki ga stavljaju u isti rang s radioaktivnim materijama. On se ne može prirodno razgraditi; ako uđe u zemljište, ono tu ostaje. Najveća opasnost od piralena nastane kada dođe do požara, jer sagorijevanjem takvog materijala okruženje se direktno izlaže otrovima – kaže Gvero.

Uklanjanje

Ukoliko piralen curi u zemlju, on može dođe u kontakt sa podzemnim vodama, a one u svom ciklusu dolaze u kontakt sa živim svijetom i može ući u lanac ljudske ishrane.

– Kada se desi curenje, eskpresno se mora što prije ukloniti izvor i spriječiti dalji ulazak u zemljište. Zatim morate izolovati teren gdje se to desilo i da ljudi nemaju kontakt s njim. Potom se ta zemlja koja je zagađena mora iskopati i ona bi se trebala biti uništena u odgovarajućim preduzećima. Osim toga, treba uzeti i uzorke vode u blizini, kako bi se utvrdilo da li je kontaminirana – pojasnio je profesor Gvero.

On je dodao da je najveća opasnost da to tako ostane, da kiša sapere ulje i ono dođe do određenih biljki koje ljudi mogu jesti.

Treba napomenuti i da se mjesto gdje je gorio i iscurio piralen nalazi u blizini Vrbanje i Vrbasa. Samo jedan litar ovog opasnog ulja može da zatruju cijeli tok jedne rijeke i da ubije sav biljni i životinjski svijet u njoj.

Obaviještena Vlada Srpske

O rezultatima analize zemljišta u krugu nekadašnjeg „Incela“ obaviještena je i Vlada Republike Srpske i resorna ministarstva.

– Neophodno je da se oni uključe u rješavanje ovog problema, a posebno u dijelu koji se tiče obezbjeđivanja finansijskih sredstava za sprovođene sanacije kontaminiranih lokacija. Aktivnosti i mjere koje su neophodne za trajno otklanjanje rizika prevazilaze tehničke i ekonomske mogućnosti inspekcije – rekla je Makivićeva.