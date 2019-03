Ekipa ATV-a sa lovcima na terenu

Lovci ovih dana vrše odstrel divljih svinja kako bi se utvrdilo ima li i u Republici Srpskoj Afričke kuge. Plan je, kako je odlučilo Ministarstvo poljoprivrede, da se odstreli oko 100 divljih svinja u lovištima u pograničnom području sa Srbijom i Hrvatskom, koje su već uvele radikalne mjere.

Kako su divlje svinje najčešći prenosioci bolesti za koju još ne postoji vakcina, odstrel je bio jedini način da se provjeri prisustvo bolesti.

"Prema informacijama koje imamo u cijeloj Republici Srpskoj je krenuo odstrel, a ono što je bitno napomenuti jeste da je to kontinuirana akcija, neće se završiti na jednom odstrelu. Imamo jasna uputstva šta dalje na terenu, vršiti praćenje divljači," rekao je Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske.

"Naredbom je došlo da odstrelimo do tri jedinke divlje svinje i mi se nadamo da ćemo ispuniti taj broj. Do kada? Do idućeg vikenda. Treba da se uzmu uzorci krvi i svih organa koji su naloženi naredbom da se uzmu," rekao je Darko Bećarević, predsjednik Lovačkog udruženja Motajica Derventa.

Uzorci organa i krvi odstreljenih divljih svinja šalju se Veterinarskom institutu, a nadzor će biti nastavljen tokom godine. Radiće se i monitoring domaćih svinja kod farmera u pograničnom području, a na jesen će biti organizovan još jedan odstrjel.

Prenos bolesti preko divljih svinja je gotovo nemoguće spriječiti, jer se ne može zaustaviti njihov prelazak preko granice. Tako se afrička kuga prenosi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama.

Bolest, međutim, mogu unijeti i putnici, donošenjem mesa iz zaraženih zemalja, u kom, ako je meso zamrznuto, virus može da preživi i do tri godine. Između ostalog, može da se unese kontaminiranom hranom i vodom, odjećom i obućom, ali i na gumama prevoznih sredstava.

Tu nadležnost preuzima Kancelarija za veterinarstvo BiH, koja bi trebalo da spriječi uvoz. U Srpskoj se nadaju da Afrička kuga neće doći do nas, ali su spremni za suprotni scenario.

"Onda se provode sasvim druge mjere, koje su vezane za sprečavanje prometa životinja, za dodatni odstrel. Čak se u nekim ekstremnim situacijama vrši odstrel do biološkog minimuma što, nažalost, nije dobro i očekujemo i nadamo se da do toga neće doći, ali je svakako predviđen niz mjera ukoliko se utvrdi prisustvo virusa," rekao je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Iako se afričkom kugom ne može zaraziti čovjek, njena pojava uzrokovala bi enormnu štetu domaćim proizvođačima svinja, jer bi se morala izvršiti kompletna eutanazija. U svijetu je do sada zaraženo i ubijeno preko 800 hiljada divljiih svinja.