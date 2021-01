Dvor: Do sada evidentirana šteta u 600 domaćinstava, niko nije bez krova nad glavom

Šteta od zemljotresa u opštini Dvor do sada je evidentirana kod 600 domaćinstava, ali niko nije bez krova nad glavom, rekao je načelnik opštine Nikola Arbutina.

Statičari su u prethodna dva dana obilazili objekte gdje ima najviše štete, a Arbutina je naveo da crvenu oznaku i oznaku da se u objektu može boraviti na vlastitu odgovornost ima 10 kuća.

On je naveo da su četiri porodice su smještene u kamp-kućice, a da je preostalih šest u pomoćnim objektima, kod rođaka ili komšija.

"Njima je ponuđen alternativni smještaj, ali su oni to odbili. Uglavnom, nema porodica koje su bez krova nad glavom, na otvorenom", istakao je Arbutina.

On je rekao da je u Dvoru do sada uklonjeno oko polovina urušenih dimnjaka, te da će sutra posao biti nastavljen ukoliko to bude moguće zbog vremenskih prilika.

Arbutina je naveo da unošenje podataka o šteti ide sporije zbog internetske veze, ali očekuje da će porasti broj domaćinstava u kojima su nastala oštećenja, jer ima dosta stambenih objekta u kojima niko ne živi.

"Očekujemo da će oni ili neko od njihovih rođaka prijaviti štetu. Mi ćemo danas na terenu utvrditi da li je sinoć zemljotres prouzrokovao dodatne štete", dodao je Arbutina.

On je napomenuo da je opština Dvor obezbijedila sedam lica koji rade na unošenju podataka u jedinstvenu aplikaciju, jer je to način da ekipe na terenu utvrde koliko su objekti bezbjedni za stanovanje.

"Popis štete u smislu naknade biće obavljen kad se steknu uslovi, odnosno kad se situacija smiri", dodao je Arbutina i naglasio da problem predstavlja činjenica što tlo i dalje ne miruje.

Prema njegovim riječima, ovoj opštini dostavljena je pomoć Crvenog krsta iz Austrije i Njemačke.

"Svim porodicama kojima je to bilo potrebo, dostavljena je pomoć. Na terenu je 10 timova koji obilaze domaćinstva", rekao je Arbutina.