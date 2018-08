Drugi paviljon i menza biće spremni za studente

Paviljon dva i menza Studentskog centra "Nikola Tesla" biće spremni za studente do kraja septembra. Takva uvjeravanja od izvođača radova je dobio Dane Malešević, minisitar prosvjete i kulture Republike Srpske. On je obišao paviljone kako bi se lično uvjerio u dinamiku radova.

"Radovi na paviljonu jedan zbog kašnjenja sa počinjanjem radova će upravo trajati još onoliko koliko su kansije počeli radovi, a to je 25 do 30 dana, jer su studenti tražili da kasnije isele. Mi smo tad razgovrali sa predstavnicima studenata, odobrili smo to i izvođač radova nije mogao ući pravovremeno u taj paviljon", istakao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpkse.

Do sredine ili kraja novembra trebalo bi da bude renoviran i prvi paviljon, kaže rektor Radoslav Gajanin. O cijenama studentskog smještaja u obnovljenim paviljonima odluku bi trebalo da donese Upravni dobor do kraja oktobra, poručuju iz uprave studentskog centra.

"Cijene koje su do sada bile psotavljene, odnosno, ovdje za prvi i drugi paviljon, u odnosu na druge paviljone su poprilično podcijenjene. Ako govorimo da prvi i drugi paviljon nakon završetka radova dolaze na nivo, gotovo do nivoa četvrtog paviljona mislim da je nerealno da cijena bude mjesečno za smještaj 10 maraka", istakao je Zoran Babić, direktor Studentskog centra "Nikola Tesla".

"Ono što smo mogli vidjeti jeste da kvalite radova, da će studentksi smještaj u oba ova paviljona, biti zaista pristojan. Dakle, studenti će imati optimalne uslove za savladavanje svih predviđenih aktivnosti u sklopu svog studijskog programa", istakao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Početkom sljedeće sedmice kreće javni poziv za opremanje paviljona. Paviljoni Studentskog centra, oštećeni su ili uništeni tokom olujnog vjetra i obilnih kiša u novembru prošle godine.