Drakonske kazne će osigurati izdavanje fiskalnih računa

Sve koji u budućnosti ne budu izdavali fiskalne račune očekuju drakonske kazne, ali ne i momentalno zatvaranje lokala - to je ključna novost izmjena Zakona o fiskalnim kasama. Iz Zanatsko-preduzetničke komore očekuju da će doći do kompromisa što se visine kazni tiče.

"Dobija se dojam da mi privatnici, odnosno samostalni preduzetnici, imamo neki strah od tih fiskalnih kasa. Vjerujte, mi apsolutno nemamo problema sa fiskalnim kasama. Onaj ko ne bude izdavao račune neka bude kažnjen, i treba da bude kažnjen. Mi želimo da se ta siva ekonomija svede na minimum, ali naravno, nikada se neće ugušiti," kaže Jovan Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.

Svi koji prekrše zakon, imaju 48 sati da plate kaznu, u suprotnom - prijeti im 30-dnevno zatvaranje preduzeća. Maksimalne predviđene kazne su - 20 hiljada KM za pravna lica, 10 hiljada KM za fizička lica i četiri hiljade KM za odgovorno lice u pravnom licu. Poslodavci kažu da će čekati da vide kako će zakon zaživjeti u praksi, ali očekuju da će mnogim malim privrednicima teško pasti.

"Ono što je pitanje, a to će vrijeme pokazati - da li su te kazne odgovarajuće. Za nekog velikog privrednog subjekta, ukoliko mu naplatite 10 hiljada KM, za njega je to odgovarajuća kazna, međutim za mnoge male privredne subjekte, to može biti kazna koja će ga definitivno i trajno zatvoriti," rekao je Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Otkad se nacrt Zakona pojavio u javnosti, iz Ministarstva finansija uvjeravaju da sve rade da bi sivu ekonomiju sveli na minimum. Ministarka finansija ocjenjuje da se fiskalna disciplina u Srpskoj mora popraviti.

"Mi želimo, prije svega, da uništimo sivu ekonomiju, drugo - da ne stvaramo nelojalnu konkurenciju između privrednika, što je jako ružno. Onaj koji izdaje fiskalne račune, radi sve po zakonu, plaća porez - ne može nikako biti konkurentan onom koji to ne radi," rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Kao što je i prije bio slučaj, ima izuzetaka. Fiskalizacija nije obavezna za one koji se bave starim zanatima, za obućare, frizere, kozmetičare - kao i za sve kojima je prihod manji od 50 hiljada KM godišnje.