Dragana Šajinović, jedina žena vozač gradskog autobusa u Banjaluci

"Oprez - žena za volanom" - ova šala svakako ne važi za Prijedorčanku, Draganu Šajinović.

Dragana svakodnevno, već dvije i po godine prevozi putnike na liniji 6 od autobuske stanice do banjalučkog prigradskog naselja Bistrica. Za sada je jedina žena vozač gradskog autobusa u Banjaluci. Trebalo je dosta odricanja, rada, učenja, strpljenja...

Uspješno je položila C, E i D kategoriju, ali ni to nije bilo dovoljno. Valjalo je preživjeti odbijanja i nerazumijevanje okoline.

"2017. godine sam položila za autobus. Onda sam išla u Prijedor pošto mi je bliže sve, da idem da tražim posao. Kada sam otišla u jednu firmu gore koja se bavi prevozom putnika, prvo mi je obećan posao, obećanja, obećanja, “vukli” me tako jedno šest - sedam mjeseci. I onda mi je rečeno - ti si žensko, ti ne možeš da voziš! I ovdje sam zvala jednu firmu u Banjaluci i oni su imali nedoumice i nisu me na kraju primili. Došla sam u “Bočac turs” oni su me stvarno prihvatili. Ovdje sam dvije i po godine i nemam plan da idem odavde. Super mi je!”, kaže Dragana Šajinović, vozač gradskog autobusa.

Kiša, snijeg, uopšte loši uslovi za vožnju Dragani nisu nikakva prepreka. Gora je, kaže gužva i to ona koja se začas napravi, bez potrebe. Za gradsku vožnju, posebno u špicu, kada, čini se, ima više nego inače nervoznih putnika i nesmotrenih vozača, traži se spretnost, brzi refleksi, ali i smirenost.

Šta je loše u našem saobraćaju?

Gužve i loši vozači. Ima li ih puno? Previše! Ima baš puno loših vozača koji ugrožavaju saobraćaj. Baš je katastrofa.

Na tu, kako kaže Dragana, katastrofu žale se i drugi savjesni vozači, kao i putnici. S druge strane, za Draganu imaju samo riječi hvale! Žena sigurne ruke, ljubazna, nasmijana iako radi težak i odgovoran posao.

"Bolji je vozač od polovine muškaraca koji voze autobuse. Žena je super! Petica vozač! Žena bolje vozi od bilo kog muškarca ovde i kulturnija je i sve. Muškarci zalupe vratima, a ona čeka da putnik izađe pa onda zatvara vrata", kažu putnici i dodaju:

"Prvi put mi je bilo čudno da vidim ženu da vozi autobus ,a on da sam se uvjerio da je Dragana dobar vozač i siguran vozač!"

Kolege je srdačno prihvatile

Srdačno su je prihvatile i kolege. Tako je od prvog dana. Sada ona, kao iskusan vozač daje savjete mlađim kolegama. Jedan od njih je i Gojko Vojinović koji se prije pola godine zaposlio kao vozač u istom prevozničkom preduzeću.

"Kolega ekstra, vozač još bolji. Bolja je nego polovina nas muških. Putnici, svi je hvale! Lijepo je vidjeti žensko za volanom a ona se u tome dobro snalazi", kaže njen kolega, vozač, Gojko Vojinović.

Ima situacija koje se ipak ne mogu predvidjeti uprkos iskustvu u vožnji. To su kvarovi na vozilu i bahati putnici. Mehanika ju je oduvijek zanimala, pa joj ništa nije ni teško, ni nepoznato.

"Imamo majstore koji održavaju vozila i zaista, ona se dobro održavaju, tako da nema većih kvarova. A kod kuće , 90% oko auta radim sama.", kaže Dragana.

Kada je za volanom tada je najsrećnija. Posebno voli vožnju na dugoj šestici jer joj je zanimljiva, a kad se izađe iz gradske vreve nema mnogo stajališta. Zahvaljujući Dragani mnoge djevojke idu na časove vožnje autobusa i polažu D kategoriju, pa je za očekivati da ćemo uskoro vidjeti još spretnih žena za volanom gradskih autobusa.