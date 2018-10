Dostaviti potvrdu o redovnom školovanju

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske pozvao je korisnike porodične penzije, studente i srednjoškolce da dostave potvrdu o redovnom školovanju jer u suprotnom dolazi do obustave isplate.

Za korisnike u Republici Srpskoj školsku potvrdu je neophodno dostaviti u najbližu poslovnicu, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO da bi isplata porodične penzije mogla da bude nastavljena neometano.

Obavještenje o obavezi dostavljanja potvrde o školovanju za korisnike porodične penzije Fond je uputio i pisanom porukom na čeku za isplatu penzije za avgust (1.413 srednja škola) i septembar (2.516 fakultet), saopšteno je iz Fonda PIO Republike Srpske.

Fond PIO i ranije je obavijestio učenike srednjih škola, korisnike porodične penzije starosne dobi od 15 do 19 godina da je rok za dostavljanje potvrde o redovnom školovanju 21. septembar, a da je za studente starosne dobi od 19 do 26 godina potvrdu o redovnom školovanju obavezno dostaviti najkasnije do 24. oktobra.

Za djecu korisnike porodične penzije Fond PIO, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da za dostavljene školske potvrde izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.