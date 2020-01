Domaći, mliječni proizvodi proizvedeni u Kozarskoj Dubici na policama njemačkih trgovačkih lanaca Lidl i Aldi, to je zamisao Paneta Dudića.

Izgradnja štala, kupovina stoke, izgradnja mini mljekare, proizvodnja proizvoda, plan je već razrađen. Dudić je trenutno u Njemačkoj, a kaže, ovako želi da doprinese razvoju svog rodnog mjesta.

“Ideja se jednostavno nametnula sama od sebe. Pošto površina koju smo zakupili na koncesiju od opštine, odnosno države, bila je zarasla, neiskorištena, a to je u mom rodnom selu Klekovci, gdje sam odrastao kao dijete, nekada i čuvao stoku po pašnjacima. Dogovarao sam se sa mojom rodbinom, odnosno mojim bratom i mojim sinovcem, koji su tamo, koji obrađuju jedan dio zemlje svoje i ja sam došao na tu ideju da pitamo u opštini", kaže Dudić.

Svaka investicija u opštini dobro dođe, tvrdi prvi čovjek Kozarske Dubice. Radenko Reljić kaže, od ogromnog je značaja što ljudi s naših prostora koji su kapital stekli u inostranstvu isti ulažu u svoj rodni kraj. To sa sobom donosi i veći broj radnih mjesta, što ih posebno raduje.

“Imamo sada već dvije ili tri manje firmice koje bi trebale sljedeće godine da zaposle nekih između, za početak, 20 do 50 radnika i mislim da je to i budućnost, jer mi više ne možemo da očekujemo velike konglomerate firmi koje zapošljavaju po par hiljada radnika, to naprosto nije moguće", kaže Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Reljić hvali i mjere koje sprovodi Vlada Republike Srpske. Težnja za prosječnom platom od 1.000 KM, spriječila bi odliv stanovništa, smatra načelnik Kozarske Dubice.