Doktorica objasnila: Ko gubi čulo mirisa tokom COVID-19 i za koliko se vraća?

Gubitak čula mirisa je na početku pandemije bio pouzdaniji znak da neko ima koronu od prisustva antitijela u krvi.

To je istakla doktorica Galina Joković, specijalista ORL iz bolnice "Dragiša Mišović".

Međutim, upozorila je da čak ako neko izgubi čulo mirisa na dva dana, to ne znači da neće dobiti upalu pluća u narednih pet-šest do devet dana.

Ističe da se kod većine za sedam do deset dana vraća čulo mirisa, ali da je prosjek oko trideset dana.

Četiri od pet osoba koje su prijavile gubitak čula mirisa imaju pozitivne testove na antitela, pokazala je nedavna stručna studija u New Yorku.

Doktorica Joković potvrđuje da je gubitak čula mirisa samo jedan od simptoma korone, prenose srpski mediji.

Gostujući u Beogradskoj hronici, objasnila je da su negdje na početku pandemije, u martu, kad je sve i krenulo, smatrali čak da je gubitak čula mirisa pouzdaniji znak da neko ima koronu od prisustva antitijela u krvi.

"Ono što je pravilo u koroni jeste da nema pravila i da čak ako neko izgubi čulo mirisa na dva dana to ne znači da neće dobiti upalu pluća u narednih pet-šest do devet dana. Ali je na velikom broju slučajeva pokazano da su ljudi koji su imali gubitak čula mirisa nekako imali lakšu kliničku sliku i nisu dolazili do tog stadijuma da imaju upalu pluća", podvukla je Joković.

Objasnila je i da je drugačiji način gubljenja čula mirisa kada je neko zaražen koronavirusom nego u drugim situacijama. Navela je da svako ko ima alergije, svaka virusna infekcija koja napada gornje respiratorne puteve koja se manifestuje kijavicom, curenjem nosa, može dovesti do gubitka čula mirisa.

"Čulo mirisa i čulo ukusa su jako povezani pa ako imate već gubitak čula mirisa, ukus će samim tim već biti ugrožen i nećete osećati slano, slatko. Dok su za ljuto i za hladno drugačiji receptori, to su receptori za bol i oni reaguju sasvim na drugom principu", kazala je Joković.

Naglasila je da je dokazano da korona ima afinitet za respiratornu mirisnu sluznicu koja se nalazi u gornjem dijelu nosa jer te ćelije, potporne i mirisne, imaju na sebi receptore za koje se veže korona i preko kojih inače djeluje u tijelu.

"Istraživanja su pokazala da je kod ljudi koji su gubili čulo mirisa ta sluznica bila praktično oljuštena kao kada izgorite na suncu, pa se oguli koža pa se ceo taj sloj epitijela izljušti i nestane i kontakti između tih senzornih ćelija koje primaju miris i samog mirisnog nerava se poremeti. Nerv nije napadnut, ali je oštećena mirisna sluznica", objasnila je Joković.

Pokazano je da su adolescenti, tinejdžeri, mlađi ljudi od 20 do 30 godina i žene češće gubili čulo mirisa.

(Radio Sarajevo)