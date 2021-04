Dodik: Zločine ne smijemo zaboraviti, mir i slobodu moramo čuvati

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da sistem koncentracionih logora Jasenovac u tadašnjoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /NDH/ predstavlja jedno od najmonstruoznijih stratišta srpskog, jevrejskog i romskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

Povodom 76 godina od proboja posljednje grupe logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac, Dodik je naglasio da je u Jasenovcu bio prvi logor za masovno uništavanje u Evropi i, što je još strašnije, pokrenut je prije nego što se NJemačka odlučila za sistemsko uništavanje jevrejskog, srpskog i romskog naroda.

Svjesni da će biti ubijeni, rekao je Dodik, logorašima je proboj bio jedini spas i nada.

"Nažalost, nisu svi uspjeli da se domognu slobode i mnogi su tog 22. aprila 1945. godine ubijeni samo zato što su druge nacionalnosti. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je na stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i antifašista, što nikada ne smijemo zaboraviti i naša je obaveza da to sjećanje i istorijske činjenice prenesemo našim potomcima i generacijama koje dolaze. Mi moramo da njegujemo kulturu sjećanja i da svakodnevno ukazujemo da se u Jasenovcu desio genocid čiji počinioci nisu imali osjećaja ni za djecu. Smrt samo jednog djeteta je strašna i predstavlja veliki gubitak, a ne njih na hiljade nedužnih koji su krvnički ubijeni i mučeni", naglasio je Dodik.

On je rekao da na današnji dan ne može a da se ne sjeti i jednog od velikih prijatelja srpskog naroda pokojnog Arija Livnea, koji je zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske prisustvovao tužnim godišnjicama u Jasenovcu.

"Iako nije bio zarobljen u Jasenovcu, Ari Livne je jedan od rijetkih koji je uspio da preživi mučenja i patnje u zloglasnim logorima NDH", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da srpski narod nikada neće i ne smije zaboraviti ni Jasenovac, ni Gradinu, ni Brod na Drini, ni Jadovno, Šargovac, Sarajevo, hercegovačke jame, nijednu grobnicu, nijedan zločin i nijednu srpsku žrtvu koja je pogubljena samo zato što je Srbin, pravoslavac, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

"To je naša obaveza, ali i naše pravo. Na to nas opominje sve i jedna žrtva, ali i svaki dželat koji je provodio politiku istrebljenja i potpunog zatiranja svega što je srpsko. Okretanje glave od Jasenovca i Gradine, od svih logora i mučilišta za Srbe od davnina pa do novije istorije je okretanje glave od istine, pravde i slobode", naglasio je Dodik.

On je istakao da su mir i sloboda najveće vrijednosti današnjice, a kao stalna opomena nad svima nama stoji nijema tišina Jasenovca.