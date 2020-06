Dodik: Srbi i Rusi najskuplje platili svoju slobodu

Srbi su ubjedljivo najveći stradalnici ovih prostora u Drugom svjetskom ratu, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je za RTRS rekao da je "veoma važno da se obilježi ta pobjeda, jer mnogi žele reviziju istorije. Isto kao i kod nas".

"Stradali su naravno, i Bošnjaci, koji nisu ni postajali kao narod, pa Hrvati, koji su dominantno bili uz NDH", izjavio je Dodik.

Istakao je da je stradanje bio plan Hitlera i politike fašizma.

"Nijemci su osjećali nepravdu poslije Prvog svjetskog rata, i imali su plan da dominiraju svijetom. Da su oni neka nadrasa, a potpuno počinjeni da im budu Јevreji, Sloveni, Romi, i da se ti narodi potpuno istrijebe. Nisu Srbi ili Rusi napali Berlin, već su oni došli ovdje. Bili su pred Moskvom, a za tu slobodu dali su 27 miliona Rusa. I mi smo platili ogromnu cijenu, 1,2 miliona Srba dalo je život za slobodu", rekao je Dodik.

On je naglasio da su Srbi imali dva antifašistička pokreta, partizanski i četnički, i to se vrlo jasno vidjelo i u Moskvi.

"Sve ovo vrijeme od Drugog svjetskog rata do danas imali smo podvalu, o žrtvama fašizma, a pogledajte: u Јasenovcu pobijeno 500.000 Srba, u Јadovnu 41.000, u Garavicama kod Bihaća 12.000, u Šušnjaru 6.000, u Brodu na Drini 6.000, pa Prebilovci... Pitam ja sve, čije su to žrtve? Moramo znati cijeniti slobodu koju su izborili naši preci. To smo vidjeli i u neformalnim razgovorima sa Putinom, i ostalim čelnicima", naglasio je Dodik.