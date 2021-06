Dodik: Republika Srpska je sinonim i za slobodu i za državu

Republika Srpska je okvir i garant života i u njoj samo možemo da imamo slobodu. Srpski narod ne može da živi bez dvije stvari, a to su sloboda i država. Republika Srpska je sinonim i za slobodu i za državu, rekao je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Mogu svi da pišu neka svoja pravila, da nam prijete da će nas kažnjavati, da nam kažu da ne smijemo da kažemo da je BiH ne može da živi - evo ja ću ponovo reći - ne može da živi. To je propala koncepcija, od toga nemaju vajde ni Bošnjaci ni Hrvati ni Srbi, nego samo ovi koji se vježbaju u BiH. Da je moglo ne bi Milorad Dodik bio političar, našli bi nekog drugog, ne bi bilo ovako podijeljeni, ne bi vi bili istjerani iz vaših kuća da je moglo. Ovdje je teška istorija i teška sadašnjost i ne mogu to da poravnaju nikakavi Bajdenova pravila. Mi ćemo upravljati našim životima i ne može niko zabraniti, da se borimo za slobodu i neće nam oni određivati ko je kakav i stavljati na liste. Ja sam već odavno na tim listama i nije mi žao ni krivo i osjećam se odlično. Zaključio sam da to ne šteti ljudima u Srpskoj, zato ću nastaviti da radim ovaj posao i ostanem na njihovoj crnoj listi", rekao je Dodik.

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva LJubiša Ćosić i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić večeras su svečano otvorili novu sportsku dvoranu u Istočnom Sarajevu.

Dodik je u obraćanju okupljenima, čestitao krsnu slavu opštine Istočno Novo Sarajevo - Spasovdan, izrazivši nadu da će svake godine kada se obilježava slava biti završen neki veliki projekt, poput današnjeg.

"Svaki put kada ovaj dan dođe, svake godine uradimo nešto dobro za građane, za mlade, otvorimo dvorane, pozorišta i sve što je potrebno. Sa vama sam 23 godine kroz različite funkcije koje sam obavljao i uvijek sam bio ponosan kada ispred sebe vidim grad koji je napravljen vašim naporima kroz podršku različitih institucija", istakao je Dodik.

On je dodao da Grad Istočno Sarajevo služi na ponos svim ljudima Republike Srpske, podsjećajući da su građani ovog grada tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata dali veliku žrtvu, napuštajući dijelove Sarajeva koji su pripali Federaciji BiH.