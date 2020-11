Dodik: Patrijarh Irinej nas je sve okupio, za mene je inspiracija i stabilnost

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je patrijarh Irinej bio čovjek je okupio sve nas svojoj neobičnom smirenošću i jednostavnošću.

- To je bio dobar čovjek, čovjek je okupio sve nas svojoj neobičnom smirenošću, jednostavnošću. On nije dozvoljavao da ikada uđeš u konflikt sa njim, što je i pokazivalo kolika je Njegova Svetost. Gdje god se pojavljivao plenio je. Uvijek sam su se radovao. Uvijek sam se radovao kada bi trebalo da se nađemo. Razvili smo i poseban privatan odnos. Pričali smo telefonom prije oko dvije nedjelje, dogovarali da se vidimo, ali smrt je bila brža. Zadnji put sam bio sa njim u Podgorici, gdje je bila okidajuća kapisla za širenje korone među sveštenstvom među ljudima iz crkve. Juče je bilo zaista dostojanstveno, u kapacitetu onoga što zaslužuje njegova Svetost. To mi je dalo uvjerenje da je ispraćen na pravi način kako je živio. Dolazio je kod mene kući na slavu svih ovih prethodnih godina, za mene je bio inspiracija, stabilnost - rekao je Dodik.

Dodao je da je patrijarh Irinej u Banjaluci govorio da je za Republiku Srpsku i Srbiju najvažnije jedinstvo, vjera u Boga i ljubav prema otadžbini i čovjeku.

"Uspijevao je da iz mnogih izazova izađe kao pobjednik i Crkvu izvede na sigurno. Dodik ističe da je patrijarh Irinej bio cijenjen u cijelom pravoslavnom svijetu i da je mudro vodio računa da "naša crkva nikada ne bude kamen spoticanja i da bude faktor pomirenja", rekao je Dodik.