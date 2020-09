Dodik: Komunisti krili informacije o spasavanju savezničkih pilota u Boljaniću

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će u narednom periodu u Boljaniću kod Doboja biti izgrađen spomen- kompleks u znak sjećanja na oslobodilačku kraljevu vojsku, koja je pod komandom Dragoljuba Draže Mihailovića, tokom Drugog svjetskog rata napravila aerodrom na koji su slijetali američki avioni da bi pokupili pilote i osoblje iz savezničkih aviona koji su srušeni na ovim prostorima.

Dodik je nakon obilaska početnih radova na izgradnji spomen-kompleksa, novinarima rekao da je komunistički režim štitio te informacije jer im nije išlo u prilog da je oslobodilačka kraljeva vojska organizovala jedan funkcionalan aerodrom na koji su slijetali američki avioni.

"Treba reći da je na ovom mjestu tih zadnjih dana boravio i Draža Mihailović kojem je bilo ponuđeno da leti za Italiju i dalje za SAD. On je to odbio i ostao sa svojim jedinicama. To mijenja paradigmu kompletnu i mnogi od nas su to znali. Činjenica je da je Otadžbinska vojska bila saveznička vojska", naglasio je Dodik.

Dodik je naveo da niko ne može demantovati činjenicu da su Amerikanci u to vrijeme odabrali upravo Otadžbinsku vojsku da s njom sarađuju u spasavanju pilota, te da je, kao što je nedavno rečeno u Pranjanima, kod Gornjeg Milanovca, to bila najveća spasilačka misija iza neprijateljskih linija.

"Samo nakaradan sistem kakav je bio ovdje nije dozvolio da se to obilježi na pravi način. Evo pripalo je našoj generaciji da to uradimo. Kao što vidite iza nas se priprema početno spomen-obilježje, a čitav kompleks ćemo završiti u narednom vremenu, kako bi trajno obilježili ovdje da je kraljeva otadžbinska vojska bila saveznička i saradnička, jednako kao što su to bili partizanski odredi bivše Jugoslavije", ukazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, bile su dvije savezničke vojske sa ovih prostora i to je činjenica koja će morati da se uknjiži u sve udžbenike, jer je to nešto što je tačno.

"Mogli smo da čujemo i u Srbiji da je evo i ovdje posebna spona. Dva aerodroma, koja su imala gotovo identičnu funkciju, nalazila su se u Srbiji i u Republici Srpskoj", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da je važno da se ovom kraju vrati, kako to zaslužuje, i da se ta pista na neki način rehabilituje u prvobitnom obliku i da se na taj način sjećamo tih ljudi.

"Zato sam prihvatio da sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem i njegovim timom ovdje brzo završimo što treba i obilježimo na pravi način", poručio je srpski Član Predsjedništva BiH.

Jerinić je zahvalio Dodiku što je obišao radove na Boljaniću i istakao da je trebalo 75 godina da se ovo desi, te da ga raduje što će slično kao u Pranjanima u Srbiji, gdje je napravljen spomenik, biti adekvatno obilježeno i urađeno spomen- obilježje.

On je dodao da će to biti poruka prijateljstva jer su ljudi sa Ozrena spasavali američke avijatičare.

"To je poruka i ovaj spomenik će ostaviti u trajnom sjećanju i vječnu zahvalnost ovim dobrim ljudima na Ozrenu i skrenuti pažnju ljudima u SAD da su ovdje ljudi velikog srca koji su njihovim ljudima pomagali u Drugom svjetskom ratu", zaključio je Jerinić.