Dodik i Mašić otvorili obnovljeni most na Drini

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i načelnik opštine Foča Radisav Mašić otvorili su danas obnovljeni željezni most na Drini, koji je porušen u NATO bombardovanju 1995. godine, a čija je sanacija koštala tri miliona KM.

Predsjednik Dodik poručio je da je most simbol pobjede nad agresorima i zločincima iz NATO-a.

"Šta su im bili krivi mostovi, nisu nam dali nijednog feninga da ga obnovimo. Srušili su i ovaj i nekoliko stotina metara uzvodno most u Foči i oba smo vlastitim sredstvima obnovili", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je u Foči riješeno dosta infrastrukturnih projekata, kao što su studentski dom, zgrada Bogoslovskog fakulteta, bolnica.

"Ostaje da se poboljšavaju standardi i uslovi života, ali ovo je dokaz da idemo postepeno i nastavićemo dalje da radimo", rekao je Dodik.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić uručila je načelniku Mašiću upotrebnu dozvolu za most.

"Vlada Srpske je u ovom mandatu uložila oko 50 miliona KM u opštinu Foča i nadam se da će se ta ulaganja nastaviti jer Foča kao univerzitetski grad to zaslužuje", rekla je Golićeva.

Mašić je istakao da je obnova mosta, koji je dobio ime "Deveti maj" koštala tri miliona KM, a da su ga u jednakim iznosima finansirali lokalna zajednica i Vlada Republike Srpske.

On je napomenuo da je ovaj most žila kucavica, prije svega, Univerzitetske bolnice, jer je riječ o najkraćoj vezi do bolnice sa magistralnog puta Višegrad-Foča.

"Osim toga, sada je izgrađen sa dvije kolovozne trake za saobraćaj normalnog toka za razliku od nekadašnjeg mosta koji je imao samo jednu traku. Ovo je most kojim se ponosimo", rekao je Mašić.

Željezni most nalazi se na ulazu u Foču iz pravca Goražda i povezuje naselja Rječicu i Donje polje, ali je važan i zbog toga što je najkraća veza magistralnog puta Višegrad-Foča sa Univerzitetskom bolnicom.

Na mjestu gdje se nekada nalazila skela, odnosno đemija, sagrađen je u vrijeme Austrougarske monarhije od 1882. do 1884. godine, a rušen je u Drugom svjetskom ratu i 1995. godine u NATO bombardovanju.

Nakon više od dvije decenije, građani Foče dočekali su da dobiju moderan most sa dvije kolovozne i dvije pješačke staze, koji je dug 180 i širok 10,5 metara.

Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH u junu 2012. godine uvrstila ga je na svoju listu, ne dozvolivši da novi most vizuelno odstupa od starog.