Dodik: Do kraja godine otvaranje novog pogona "Jumka"

Do kraja godine u federalnoj opštini Drvar sa većinski srpskim stanovništvom biće otvoren pogon fabrike "Jumko" iz Vranja. Da bi se uskoro trebali čuti i prvi zvuci mašina uvjerio se danas u obilasku pogona srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ali i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Srećan je, kaže, srpski član Predsjedništva BiH da će fabrika dati priliku da se zaposli bar 100 radnika u fabrici. Uvjeren je i da nema nikakvih smetnji da pogon uskoro bude otvoren , ali i da će brojni mještani Drvara konačno imati gdje da zarađuju za zivot.

"Idem ovdje sa ubjeđenjem da ćemo se sresti za mjesec i nešto dana, do nove godine svakako, predsjednik Vučić i njegovi saradnici naravno ministar Vulin i naravno predsjednik Republike i ja i drugi iz Republike da ovdje sa načelnicom i njenim timom promovišemo značajan uspjeh. Ovo je konkretan odgovor. Često nas pitaju sta činimo i radimo-evo činimo ovo", kaže srpski član predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić kaže da je Srbija još jednom dokazala da ne napušta srpski narod u BiH. Srbi u Drvaru, kaže Runić, teško žive i da jedino razumijevanje i imaju od Republike Srbije i Republike Srpske. Pogon koji bi trebalo uskoro da se otvori riješio bi probleme zaposlenja, ali i otvorio nove prilike za razvoj opštine.

"Ovo je jedan pokazatelj za ljude povratnike u opštinu Drvar pošto smo prepušteni maćehinskom odnosu i kantona i federacije prema ovim terenima. Ja se nadam da je ovo tek početak, nalazimo se takođe u dijelu opštine koji je proglašen poslovnom zonom 2013. godine. Početak ove fabrike i rada ove fabrike ujedno znači i početak rada poslovne zone", kaže Dušica Runić, načelnik opštine Drvar.

Saglasni su u toj opštiti da bi kantonalne vlasti bez podrške Srbije i Srpske u potpunosti razvlastile opštine u kojima živi srpsko stanovništvo.

Republika Srbija je svjesna kakav položaj Srbi imaju u povratničkim opštinama i nikada ne bismo dozvolili da budu zaboravljeni, kaže srpski ministar odbrane. Vlada Srbije već je uplatila milion konvertbilnih maraka pomoći Drvaru za rješavanje komunalnih i infrastrukturnih problema.



"Njima je pomoć potrebna, a mi smo tu da pomognemo. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo odbrane kao resorn preduzeću Jumko će učiniti sve da se ovdje ne samo otvori pogon već da se povećava broj zaposlenih, da što više radimo", kaže ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin.

Koliko će novi pogon značiti Drvarčanima najbolje je ispričala porodica Bajić koju su danas i posjetili srpski član Predsjedništva im i ministar odbrane Srbije. To ih je i uvjerilo da su napravili veliki korak za razvoj opštine ali i živote Srba u Federaciji. Godinama bez posla, u višečlanoj porodici, sa troje djece i mužem koji je 80 odsto invalid Novka Bajić živi od jedne plate. Priča da joj novi pogon znaci i priliku za normalan zivot i rad u struci, a takav je, kaže, zivot i brojnim Srbima u toj opštini. I njih je danas posjetio srpski član.

"11 godina sam na birou, znači mi sve. Eto otvaranje fabrike, to je jedan novi početak nečega novog. Krojač konfecionar sam po struci. Nadam se da će to funkcionisati sve. Nije bilo prilika, obično kod nas je sve drvna industrija, a za žene to nije prigodan posao", kaže Novka Bajić.

"Nije nam niko ranije dolazio, a ta mi posjeta mnogo znači i meni i mojoj familiji i selu Mokronoge koje su to dočekale i doživjele. Sad momentalno je težak život ovdje, a posebno za mlade ljude, nemaju gdje raditi", kaže Đuro Bajić.

"Vlada Republike Srpske uskoro ce Drvaru uplatiti 200.000 maraka i za održavanje vrtića. Pomoć od Srpske i Srbije mogu da očekuju i druge opštine sa srpskim stanovništvom, Bosansko Grahovo, Glamoc, ali i Bosanski Petrovac.