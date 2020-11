Dobojski zdravstveni sistem pred kolapsom

Dobojski zdravstveni sistem je pred kolapsom. Nakon osam mjeseci borbe sa kovidom 19, pola kapaciteta bolnice je pretvoreno u kovid odjeljenje. Za borbu sa virusom obezbijeđeno je 214 kreveta, od čega 14 u intenzivnoj njezi i svi su uglavnom puni.

"Trenutno imamo 154 pacijenta koji leže u bolnici, znači još 60-ak ljudi možemo da primimio u bolnicu i adekvatno zbrinemo, ako bude broj veći od toga mi ćemo se naći u velikom problemu“, kaže dr Aleksandar Subotić, JU Bolnica "Sveti apostol Luka Doboj".

I osoblje je na izmaku snaga. Polovina medicinskih sestara, njih 116 i 36 doktora je u kovid odjeljenjima. Ostali su na zbrinjavanu hitnih stanja sa regije, a samo prošle sedmice obavili su 50 hitnih operacija. Bolja situacija nije ni u dobojskom Domu zdravlja. Do kraja prošlog mjeseca u jednoj ambulanti radili su ljekar i sestra, sada ih u dvije, u smjenama radi šestoro.

"Na dnevnom nivou imamo u prosjeku 180 do 200 gotovo sad od kraja oktobra to vam je oko 30 do 40 pacijenata po ljekaru za pet sati rada“, kaže dr Marina Jotić Ivanović, Dom zdravlja Doboj.

Apel građanima stiže od ljekara, ali i Gradske uprave. Pratiće stanje i po potrebi iduće sedmice pooštriti mjere. Do tada najavljuju rigoroznije kontrole i pozivaju na poštovanje mjera Republičkog štaba, koje su na snazi do kraja mjeseca.

"Da kontrolni organi inspekcijski nadzor pojačaju, da komunalna policija svoj nadzor pojača, isto tako policija to je apel, ali opet najveća zamolba građanima dajte svi se uključite, pomozite, poštujte sve one mjere koje su donešene“, kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

U Doboju su trenutno pozitivne 164 osobe, od čega su 42 zdravstveni radnici. Pod nadzorom je 484 Dobojlija. Stanje oslikava i podatak da je u bolnici u novembru prošle godine za kiseonik potrošeno 7.000 maraka, dok je u ovom mjesecu bolnica samo za kiseonik izdvojila 140.000 maraka.