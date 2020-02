Dobojlije uživale uz sevdah Divanhana

„Stade se cvijeće rosom kititi, stade se biser zlatom nizati, stade se srma srmom srmiti stadoše momci cure prositi. samo ja nemam nigdje nikoga, samo ja nemam svoga dragoga, samo ja tužna tugu tugujem, samo ja ničem se ne radujem“.

Kao i prije dvije godine, koncert su otvorili poznatom sevdalinkom.U dvočasovnom nastupu benda Divanhana, koji njeguje sevdah, Dobojlijama su predstavili sve njegove varijante, ali i otkrili zašto je svima drag.

"Mislim da je to nešto s čime se mi u ovim krajevima rađamo, s čime odrastamo, tako da je to svakom od nas , nekako kad kreneš da pjevaša, evo moj primjer, ja sam počela da pjevam sevdah i sve se to iz kuće vuče, neki naš odgoj“, kaže Šejla Grgić.

"Vino piju nane vino piju nane age Sarajlije,da vas čeujmo, Vino piju nane vino piju nane age Sarajlije, na Ilidži nane na Ilidži nane pokraj Sarajeva. na Ilidži nane na Ilidži nane pokraj Sarajeva"

Prošetali su Balkanom, smjenjivali brži i laganiji ritam. Prvi put publici su predstavili i novine.

"To je muzika koju smo proteklih deset godina i razmišljali o njoj i stvarali i sanjarili kako bi moglo zvučati i onda smo se okuražili prije nekih godinu dana da pokišamo jer ipak je sevdah nešto što je kod nas vrlo cijenjeno, vezano za narod i što ljudi često kritikuju i konzervativno gledaju ali osjećamo sada da smo dovoljno stasali da možemo pisati nešto što će postati novi sevdah“, kaže Neven Tunjić, Divanhana.

"Pod brdom se njiše haljinica, komšinice Mare, rumenoga lica , komšinice Mare, rumenoga lica , iz šumice pogledi se roje, eh kad bi bile samo moje, kad bi njene none bile samo moje“.

"Ranije niste mogli čuti klavir i gitaru u sevdahu danas to imamo pa i neke nove instrumente, ta je razlika u instrumentalnom sstavu, a i tematike se mijenjaju mislim pjeva se i dalje o čežnji ljubavi i tradiciji, samo u nekom drugom maniru“, kaže Šejla Grgić.

Oni u svom maniru nastavljaju koncertnu sezonu. U martu su u Sloveniji, u aprilu putuju u Švajcarsku, dok u maju nastupaju u Skandinaviji.