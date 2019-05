Dobojlije sigurne: Jerinić poručio da nema bojazni od rijeke Bosne

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić poručio je da nema bojazni da će rijeka Bosna ugroziti grad, kao i da je gradski Štab za vanredne situacije na današnjoj vanrednoj sjednici usvojio plan odbrane od poplava za ovu godinu.

Jerinić je nakon pokazne vježbe brzine postavljanja zaštitne betonske ograde uz magistralni put rekao novinarima da je grad spreman na ovu vrstu odbrane od poplava.

"Na vanrednoj sjednici održanoj jutros utvrđeno je da u pripravnosti imamo 50.000 vreća, uz ranije nabavljenu mašinu za njihovo punjenje", izjavio je Jerinić i dodao da je lokalna Civilna zaštita stupila u kontakt sa 17 privrednih subjekata sa kojima grad ima ugovor za djelovanje u vanrednim situacijama.

On je rekao da se preduzimaju sve neophodne pripreme, te da su predstavnici gradske vlasti u komunikaciji sa lokalnim zajednicama uzvodno rijekom Bosni, čiji je vodostaj ispod kote redovne odbrane od poplava.

Jerinić navodi da bi površinske vode i bujični potoci mogli biti problem, ali i da se ta krizna mjesta nadziru.

"Ne očekujem veće probleme, ali bićemo u stalnom zasjedanju i uradićemo sve što bude bilo potrebno" rekao je Jerinić.

On je istakao da je trajno ili dugoročno rješenje odbrane grada od poplava projekat zaštite i uređenja korita rijeke Bosne, koji je u fazi realizacije u vezi sa eksproprijacijom zemljišta, te prenosom državne imovine na grad.

Načelnik gradskog Odjeljenja za Civilnu zaštitu Miroslav Milošević rekao je da je nivo rijeke Bosne u blagom padu od Sarajeva prema Šamcu.

On je kao kritične tačke naveo lokaciju na ulazu u grad, dobojsko naselje Bare i zaustavno područje potoka na lokaciji bivše šećerane.

Milošević je istakao da postojeća mašina ima kapacitet punjenja 4.200 vreća na čas, osposobljene ljude koji rade na njoj, kao i pripremljene deponije pijeska.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na moguće obilne padavine od 11. do 15. maja, od subote do srijede, sa prognozom da bi u sjevernim dijelovima Srpske moglo pasti i do 100 litara kiše po metru kvadratnom, što bi moglo dovesti do izlivanja rijeka.