Ko uplati puni iznos za rentu i uređene, oslobađa se trećine. To je olakšica dobojskih vlasti namijenjena investitorima. Odlukom da za 30 odsto umanje iznos onima koji plate avansno, privući će ulagače, vjeruje prvi čovjek Doboja.



"Ostale lokalne zajednice imaju taj iznos do 20 - 25 odsto maksimalno moja želja kao gradanačelnika je bila 30 odsto da budemo konkurentniju od svih ostalih i samim tim da tu povlasticu ponudimo svim potencijalnim investitorima", istakao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Građevinci su zadovoljni stimulativnom odlukom. Trošak za rentu, kažu, jeste jednokratan, ali veliki i dolazi u vrijeme početka gradnje, kada nema prihoda.



"To će za mnoge investitore značiti da moraju angažovati bankarska sredstva da bi mogli koristiti tu povlasticu, međutim popust koji se ovom odredbom nudi, ako se uračana i kamata koju investitor mora da plati, ipak je to povoljnije", naglasio je Marinko Ilić, tehnički direktor "Građ prometa".

Umjesti milion, investitori bi plaćali 300 hiljada maraka manje. Teško će ih samo to privući, ali je pohvalno priznaje i opozicija.

"Svakako takva i slične odluke su pozitivne, međutim ne možete jednom odlukom jednim papirom pokušati da promijenite stvari na bolje", rekao je Vedran Gligorić, odbornik SP u SG Doboja.

Do sada su investitori naknadu za rentu mogli da plaćaju odgođeno do 10 godina. Uglavnom su je kažu prolongirali na 2-5 godina. Već računaju da će nova odluka pojeftiniti gradnju stanova do pet odsto, što bi moglo da se odrazi i na povoljnije cijene za kupce.