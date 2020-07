Doboj će sufinansirati jedan postupak vantjelesne oplodnje, za žene do 49 godina. To je starosna granica do koje se rade postupci u evropskim klinikama. Osim Doboja takvu odluku imaju samo još Trebinje i Zvornik, a dobojska skupština ju je usvojila jednoglasno.



"Grad Doboj će obezbijediti sredstva za sve parove, koji budu imali potrebu u skladu sa odlukom i procedurom, do 4.000 KM što svakako je značajan iznos i za obezbijediti u budžetu", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja. Parovi će moći da se prijave na konkurs za dodjelu sredstvaa. Do sada su potrebu za tim iskazala 24 para. U udruženju sa kojim je sve usaglašavano kažu da je napravljen važan iskorak. "Ovo je vrlo značajan korak sama podrška novčana, a isto tako starosna dob, jer preko Fonda zdravstvenog osiguranja mogu se finansirati postupci u cijelosti ženama do 40 godina. Znate kako svaka vrsta pomoći je dobro došla obzirom da su ti postupci jako skupi oni se kreću od 6 do 10.000 KM u zavisnosti koja procedura VTO se radi", istakla je Aleksandra Sofrenić, Udruženje "Novi život". Zato nije bilo dileme među odbornicima. Spremni su i da dodatnim odricanjima pomognu parovima koji se bore za potomstvo. "Zahvaljujem se svima koji su pomogli tom udruženju, jedna dobra odluka i mi smo je podržali bezrezervno", naglasio je Vedran Gligorić, odbornik SP u SG Doboja. Odluka predviđa javni konkurs za dodjelu novca, koji se za tekuću godinu objavljuje u prvom kvartalu i ostaje otvoren do 30. novembra. Sredstva će biti uplaćivana na račun ustanove koja vrši biomedicinski potpomognutu oplodnju. Pravo na sufinansiranje imaju žene sa prebivalištem na području Doboja u posljednje dvije godine.