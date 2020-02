Do vikenda promjenljivo oblačno

U Republici Srpskoj sutra i u petak očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, navedeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



U petak ujutru, 7. februara, na sjeveru će biti promjenljivo oblačno i hladno sa slabim mrazem, a na istoku pretežno oblačno, na planinama i visoravnima sa umjerenim do jakim mrazem.

Od krajnjeg zapada, preko jugozapada do juga vedro. Na istoku i dalje oblačno, uz uslove za mjestimično provijavanje snijega. Tokom dana zadržava se prohladno i suvo, a na sjeveru i jugu postepen porast temperature.

Poslijepodne sunčano i vedro ili uz malu oblačnost u većini predjela.

Јutarnja temperatura vazduha od minus pet do jedan, na planinama i visoravnima oko minus deset. Najviša dnevna od tri do osam stepeni, na planinama od minus četiri, na jugu Hercegovine do 10 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj sutra će preovladavati pretežno vedro i suvo sa slabim jutarnjim mrazem u nižim predjelima, te umjerenim do jakim na planinama. Prema večeri povećanje oblačnosti na sjeveroistoku i istoku uz uslove za propadavanje slabog snijega u tom regionu.

Ujutru i prijepodne pretežno vedro na sjeveru i jugu, a u centralnom pojasu i na jugozapadu sa umjerenom oblačnošću. U nižim predjelima slab mraz, a na planinama i visoravnima umjeren do jak.

Tokom dana biće pretežno vedro i suvo vrijeme uz promjenljivu oblačnost, te sunčano, uz sunčane intervale. U toku večeri novo naoblačenje sa sjeveroistoka širiće se prema centralnim i istočnim predjelima, što će stvarati uslove za provijavanje snijega u tim regionima.

Vjetar na sjeveru slab do umjeren, na istoku umjeren do jak sjevernih smjerova a na jugu sa olujnim i orkanskim udarima. Poslijepodne biće u slabljenju.

Јutarnja temperatura vazduha od minus pet do nula, na sjeveroistoku stepen, dva viša, na planinama i visoravnima oko minus 12. Najviša dnevna od dva do sedam, na planinama od minus pet.

Prema prognozi meteorologa, danas će biti oblačno, vjetrovito uz snježne padavine u centralnom pojasu, dok će na sjeveru preovladavati suvo uz mjestimičo slab snijeg, a na jugu suvo.

U centralnom pojasu zemlje i u planinama od centralnih predjela do Sarajevsko-romanijske regije i istoka povremeno i mjestimično će padati slab snijeg.

U prijepodnevnim časovima ponovo naoblačenje na sjeveru, koje će tokom dana usloviti kišu i susnježicu u većini nižih predjela i snijeg u višim brdovito-planinskim predjelima.

Zbog jakog sjevernog vjetra biće i vijavica, posebno u planinama i na visoravnima. Na krajnjem sjeveru biće pretežno suvo. Na jugu Hercegovine tokom većeg dijela dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo.

Na tom području duvaće olujni sjeverac i bura. Tokom večeri prestanak padavina u većini krajeva, uz postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Na istoku će najduže ostati sa slabim snijegom.

Tokom dana duvaće umjerno do jak vjetar, na momente i olujni sjevernih smjerova posebno u centralnom planinskom pojasu i na istoku.

Poslijepodne i prema večeri očekuje se pojačanje vjetra u centralnom planinskom pojasu sa olujnim i orkanskim udarima, posebno u planinskom pojasu Hercegovine i u niskoj Hercegovini.

Najviša dnevna temperatura od jedan do šest, na planinama od minus tri, na jugu Hercegovine do osam stepeni Celzijusovih.