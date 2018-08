Do Manastira Moštanica uskoro preko novog mosta

Do manastira Moštanica uskoro će se, konačno, moći preko novog mosta. Stari, na magistralnom putu Kozarska Dubica- Moštanica, teško je oštećen u martovskim poplavama a zamijenio ga je pontonski. Mještani su jedva dočekali dobre vijesti.

"To je nama od presudnog značaja jer smo ovako povezani sa Dubicom. Ovo je regionalni put i sva sela povezuje? Da, da, da... Sva sela tu iz Potkozarja, a ima šest-sedam sela tu gore. I naravno gore ima komunikacija za manastir i mnogi izletnici gore idu i turisti, šta ja znam. Tako da smo jedva dočekali ovo, kaže Boro Kotur.

Pripremni radovi počeće za nekoliko dana, kaže Darko Banjac, dubički poslanik koga mještani posebno hvale u nastojanjima da se problem što prije riješi. On je i pozvao direktora Puteva Srpske da obiđe lokaciju.

"Ovo je jedan od onih projekata koji treba da se rade u Dubici u okviru cjelokupnog projekta u iznosu od dva miliona maraka koji se rade od strane Vlade Srpske, ali i od strane određenih agencija, odnosno Puteva Republiek Srpske, Jedinica za koordinaciju, Ministarstva poljoprivrede i tako dalje," rekao je Banjac.

"Mi imamo urađen projekat, a vrijednost radova je negdje oko 250 hiljada maraka. Javno preduzeće ima vlastita sredstva da realizuje taj projekat," kaže Nenad Nešić, direktor JP "Putevi Republike Srpske"

Početak radova očekuje se u ponedjeljak, a potpuna obnova narednih 45 dana. Načelnik kaže da bi valjalo da je sve počelo ranije, međutim, morale su se ispoštovati procedure.

"Ja ovih dana dobijam informacije da građani ne znaju zašto se to nije počelo još ranije raditi. Međutim, procedure su takve, direkcije za puteve moraj prije svega da izrade tender za izradu projekta, a projekat je sada gotov. Nažalost to je sve uzelo tri do četir mjeseca, a odgovorni ljudi iz direkcije danas su bili tu," rekao je Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Osim izgradnje novog mosta, urediće se korito i sanirati kolovoz. Sve će da košta 264 hiljade maraka.