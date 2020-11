Do kraja polugodišta nastava u školskim klupama

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da se nastava do kraja polugodišta može normalno odvijati u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, uz poštovanje svih epidemioloških mjera.



Trivićeva je nakon sastanka sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Draganom Gnjatićem, podsjetila da je u proteklih mjesec dana, 12 osnovnih škola, od kojih sedam u Trebinju, obustavljalo nastavu u školama.

"Prema trenutnim podacima, sve te škole danas završavaju sa nastavom na daljinu i od ponedjeljka nastavljaju nastavu u školama", rekla je Trivićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, stanje u školama je zadovoljavajuće i pod kontrolim.

Kad je riječ o učenicima pozitivnim na virus korona, Trivićeva je rekla da je u osnovnim školama trenutno 105 aktivnih slučajeva, a u srednjim školama 119.

Trićeva je naglasila da svi direktori škola i krizni štabovi lokalnih zajednica mogu da podnesu inicijativu Ministarstvu prosvjete i kulture o obustavi nastave u školama za određen period i prelazak na onlajn nastavu ukoliko smatraju da to diktira epidemiološka situacija.

"Tokom zimskog raspusta, koji će trajati do 21. januara, pratićemo epidemiološku situaciju i vidjećemo da li je to vrijeme da se učenici vrate u školske klupe ili ćemo produžiti zimski raspust ukoliko epidemiološka situacija to bude zahtijevala", navela je Trivićeva.

Ona je podsjetila da sva djeca koja se nalaze u izolaciji nastavu mogu da prete putem interneta ili na programu RTRS-a.

Kad je riječ o platama radnika u prosvjeti i kulturi, Trivićeva je napomenula da je Vlada Srpske ove godine realizovala povećanje plata prosvjetnim radnciima.

"U ovom trenutku ne možemo da kažemo da će tako biti i naredne godine zato što je primarno da se sačuva zdravstveni sistem. Nama je veoma važno da sačuvamo sadašnji nivo plata i mi ćemo u tome uspjeti i neće biti smanjenja plata", istakla je Trivićeva.

Ona je zahvalila svim prosvjetnim radnicima u Srpskoj, koji, kako je navela, svakodnevno ulažu ogroman napor da u otežanim uslovima prenose znanje učenicima i rade sa njima.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić ponovio je da će se nastava do kraja prvog polugodišta odvijati po školskom kalendaru.

"Ono što je bitno za prosvjetne radnike jeste da neće biti smanjenja plata i naknada", rekao je Gnjatić.

On je dodao da je u Srpskoj mali broj prosvjetnih radnika pozitivnih na virus korona, te da se u svim školama poštuju preporuke i mjere nadležnih organa.