Do kolektivnog ugovora tokom ovog mjeseca

Sindikalnim organizacijama u okviru "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) do 10. oktobra biće dostavljen usaglašeni prijedlog kolektivnog ugovora, na koji sindikati treba da dostave primjedbe Upravi do 15. oktobra kako bi ovog mjeseca on bio potpisan, zaključeno je na sjednici Uprave ŽRS-a i osam sindikata ŽRS-a.

Generalni direktor ŽRS-a Dragan Savanović ocijenio je kao konstruktivan današnji sastanak na kojem su predočeni odgovori na aktuelna pitanja, zbog kojih su sindikati juče održali polučasovni štrajk upozorenja, te istakao da nema osnova da bude održan najavljeni protest Konfederacije sindikata Republike Srpske u četvrtak, 4. oktobra. Savanović je ocijenio da bi reprezentativni sindikati mogli potpisati kolektivni ugovor još tokom ovog mjeseca. On je naveo da će Uprava poništiti prethodni, te krajem ove i početkom naredne godine ponoviti postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija, za što postoji saglasnost o učešću svih sindikalnih organizacija. Savanović je rekao da je sindikatima pojašnjeno da je do umanjenje plata radnicima za avgust došlo nakon potpisivanja aneksa ugovora po osnovu usklađivanja koeficijenata, tako da je za 103 radnika umanjena plata, a za 21 povećana. "Svima je jasno kako je obračun rađen, poštovan je zakon. Pojedinačno neko ko je nezadovoljan i ko smatra da je zakinut postoji institut prigovora i biće ispravljeno ako se dokaže da je neko pogriješio", izjavio je Savanović. Savanović je pojasnio da su procedure za povlačenje kreditnih sredstava Svjetske banke od 51,3 miliona evra komplikovane i da se ne može govoriti o datumu kada će to biti, ali da očekuje da će Ministarstvo finansija i trezora BiH do kraja sedmice otvoriti račun u Sberbanci, kako bi se uputio zahtjev za prvu tranšu od 20 miliona evra. Predsjednik Sindikat željezničara Jelenko Dobraš rekao je da je sastanak sa Upravom bio konstrutivan i da će tri sindikata (Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa Doboj i Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila Prijedor), koji djeluju u Konfederaciji sindikata Srpske, obavijestiti Predsjedništvo Konfederacije o rezultatima sastanka, na osnovu čega će donijeti odluku o eventualnom održavanju protesta u četvrtak. Sindikati su juče održali polučasovni štrajk upozorenja, sa kojeg su poručili da će u četvrtak, 4. oktobra, organizovati protest ukoliko ne postignu dogovor sa Upravom ŽRS-a. Sindikati su nezadovoljni zbog neusaglašavanja i nepotpisivanja kolektivnog ugovora do 15. septembra, ali i zbog načina restrukturisanja ŽRS-a, umanjenja plata za avgust, te neizvijesnosti u vezi sa realizacijom kredita Svjetske banke. U okviru ŽRS-a djeluju Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti, Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila, Sindikat radnika infrastrukture Doboj, Sindikat radnika infrastrukture Banjaluka, Sindikat mašinovođa Banjaluka, te Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.