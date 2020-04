Manastir Tumane, koji se nalazi u podnožju Golubačkih planina, na 10 kilometara od Golupca, najposjećenija je svetinja Srpske pravoslavne crkve u Srbiji i posebno poznata po isceljenjima vjernika koji su se molili nad moštima svetaca Zosima i Jakova, koje tu počivaju.

Među skorašnjim čudima je slučaj djevojčice koja je prohodala nakon molitve njenih roditelja tumanskim svetiteljima, otkriva sabrat ovog manastira, jeromonah Petar Bogdanović.

- Skoro su nam roditelji posvedočili za svoju ćerkicu od dvije i po godine koja se molitvama svetiteljima tumanskim iscelila od problema pri hodu. Ona nije mogla da spusti pete, i to joj je u velikoj mjeri otežavalo hod, pritom je imala česte bolove. Sada je potpuno zdrava i sama hoda normalno, bez ičije pomoći - navodi jeromonah Petar.

Dodaje i da je bilo nekoliko slučajeva da su ranije bezdetni parovi nakon molitve svecima Zosimu i Jakovu dobili blagoslov poroda ili su pak djeca izlečena od alergija.

- Početkom aprila roditelji iz Sokobanje uz veliku blagodarnost posvedočili su da je njihova dvogodišnja ćerka Kristina molitvama svetiteljima isceljena od teškog oblika alergije na mlečne proizvode. Sestra Marija iz Banovaca isceljena je od alergije i Kronove bolesti - naveo je on samo neka od mnogobrojnih primera čudotvornih isceljenja tumanskih svetitelja. - Bez vjere u čuda nema hrišćanskog života. Naša vjera se svodi na čudo vaskrsenja Hristovog - ističe jeromonah Petar.

Mada bi se, kako kaže, u uobičajenim okolnostima tokom vaskršnjih praznika u manastiru Tumane okupilo po nekoliko hiljada vernika, koji bi došli u crkvu na liturgiju i da se pričeste, svjestan je da ove godine to neće biti moguće jer smo suočeni s vanrednim stanjem usljed pandemije koronavirusa.

- Ove godine neće svi imati mogućnost za to, iako liturgija ostaje centar života crkve. Mi monasi na liturgijama molimo se za one odsutne iz opravdanih razloga. Tu se vidi kako smo kao hrišćani povezani i neophodni jedni drugima, to jest da moje spasenje ne zavisi samo od mene već da, ako sam ja sprečen da odem na službu, ipak postoji neko tamo ko će se moliti za mene i na taj način učiniti i da ja prisustvujem - naveo je jeromonah Petar.

Inače, manastir Tumane u redovnim okolnostima sedmično posećuje nekoliko hiljada vernika iz gotovo svih zemalja sveta. Na praznik Svetog Zosima i Svetog Jakova u jednom danu bude i po 10.000 vernika, koji dolaze da u ovoj svetinji pronađu utehu i od tumanskih svetitelja izmole isceljenje raznih bolesti.

(Kurir.rs)