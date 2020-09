Dječak kome su ukrali maline, sprijateljio se sa sinovima čovjeka koji mu je pomogao

Sjećate li se uplakanog dječaka Zuhdije kojem su ukrali kupine koje je prodavao pored ceste u Kladnju?

Nakon što je "Avaz" kontaktirao Selmira Šljivića, čovjeka koji je pomogao Zuhdiji, ova priča je dobila sretan kraj. Zuhdija Alić je postao simbol hrabrosti i mnogi ljudi su htjeli pomoći njemu i njegovoj porodici.

Juče je Selmir Šljivić ponovno posjetio porodicu Alić, ali ovoga puta nije došao sam. Sa sobom je poveo dvojicu sinova koji su sličnih godina kao i Zuhdija.

Na svom Fejsbuk profilu, Šljivić je objavio fotografiju Zuhdije sa svojim sinovima. U opisu piše da je Zuhdija i formalno postao član porodice Šljivić.

Podsjećamo, Selmir Šljivić je pomogao uplakanom dječaku Zuhdiji Aliću, jer su mu nepoznati muškarci ukrali kupine koje je prodavao na cesti.

- Vidio sam da dijete plače. Lijevom ručicom je pokrio uplakane oči, a u desnoj je držao kantice sa kupinama. Glava mu je bila pognuta. Ruke su mu se tresle.

- Pitao sam ga koliko koštaju te kupine, a rekao je 10 KM. Dao sam mu deset maraka i zamolio sam ga da prestane plakati, zatim sam izvadio još pet maraka i dao mu. Dječak mi je ponudio kupine, rekao sam mu da ja to ne želim, samo želim da on više ne plače. Onda sam se sjetio da u autu imam još neki sok i keks, dao sam mu i to - ispričao je za "Avaz" ranije Šljivić.