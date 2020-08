Đaci u Srpskoj 1. septembra sjedaju u klupe uz poštovanje određenih mjera?

Đaci u osnovnim i srednjim školama, po svemu sudeći, od 1. septembra sješće u školske klupe ali uz poštovanje određenih mjera. Važan je živi kontakt nastavnika s učenikom u školi, stav je nadležnih.

Prijedlog je i da časovi traju po 30 minuta i da se pauza između smjena koristi za čišćenje i dezinfekciju učionica i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje.

Jedan od zahtjeva Republičkog pedagoškog zavoda, je da se đacima koji žive van Banjaluke obezbijedi prevoz do škole.

"Svaki učenik treba imati svoju klupu i to će se sigurno ispoštovati prijedlog IJZ o dovoljnoj udaljenosti od učenika do učenika. Ukoliko imamo škola gdje manje od 15 učenika, znači nema potreba dijeliti odjeljenja, skratiti nastavu na 30 minuta i tu nastava može da se odvija na jedan normalan način. Ukoliko imamo škole gdje ima više od 15 učenika, onda je neophodna podjela na dvije grupe i sad u prvoj smjeni pravimo dvije mini smjene i u drugoj smjeni dvije mini smjene. Učenici trebaju fizički doći u školu u učionice iz mnogo razloga i druženja i socijalizacije i kontakta sa svojim novim nastavnicima", rekao je Predrag Damjanović, direktor Republičkog predagoškog zavoda Republike Srpske.

U Srbiji su već prije dva dana utvrđena dva modela po kojem će đaci učiti - nastava po kombinovanom modelu i nastava na daljinu. Ko hoće da vodi djecu u školu može, ko neće ne mora i nije obavezan pravdati izostanak - još je jedan od principa koje je utvrdilo Ministarstvo prosvjete Srbije.

Mi ipak nismo za to jer sva djeca treba da idu u školu redovno i odluka ne treba da bude na roditeljima, poručuje Damjanović. Roditelji osnovaca sa kojima smo mi razgovarali spremaju djecu za školske klupe. Knjige su uglavnom već kupljene.

"Imam prvačiće tako da spremamo se. Prvačići dobijaju od škole knjige tako da sad nemamo tu obavezu. Čujem informacije iz medija da će biti redovno nastava uz neke mjere".

"Osnovci su, čekamo da vidimo šta će biti, nadam se da će biti redovno sve pa vidjećemo.

Jel kupujete knjige? Kupili smo, to je supruga već sve obavila na vrijeme. Konkretno treći i peti razred su dječica tako da ne znamo da li će ovi mali ići stalno, da li će pola ići, biće to teško kad roditelji rade, teško je to organzovati. Ja bih volio da se ide da se djeca od malena uče nekoj obavezi, ovako je dosta komplikovano kad se od kuće radi", rekli su roditelji.

Uvjeren sam da će školska godina početi na vrijeme, ali u nekom modeliranom obliku, poručio je to srpski član Predsjedništva BiH. Mislimo, kaže Milorad Dodik, da učenike treba vratiti u učionice.

"To će biti redukovano na način kako to propiše Ministarstvo prosvjete i kulture i siguran sam neće biti problema i da se treba prilagoditi novonastaloj situaciji", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Početak školske godine u klupama, očekuje i gradonačelnik Banjaluke. S obzirom da je prvi slučaj u Republici Srpskoj bio upravo u jednoj banjalučkoj osnovnoj školi, gradske vlasti će raditi oprezno u saradnji sa higijensko – epidemiološkom službom. Sa početkom školske godine u punom kapacitetu će da puste i javni prevoz.

"U ovom momentu čekamo nove instrukcije Institua za zaštitu zdravlja na koji način će se postupati sa školama u kojima se eventuano pojavi virus. Takođe, sa Domom zdravlja radimo pripremu da vidimo na koji način će biti obrađivan školski uzrast ako bude pozitivnih i koje ambulante će oni konvergirati. Grad u ovom momentu najviše razmišlja o septembru i planiramo taj trenutak kad djeca krenu u školu, kad se poveća frekvencija saobraćaja, kad se ljudi vrate sa godišnjih odmora na koji način ćemo svi zajedno postupiti", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Konačnu odluku o modelu izvođenja nastave od početka nove školske godine donijeće Vlada i Republički štab za vanredne situacije. Ranije je ministar prosvjete i kulture Srpske, rekla da će osnovci i srednjoškolci započeti novu školsku godinu početkom septembra i da će to najvjerovatnije biti kombinovani model nastave.