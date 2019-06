Đaci se emotivno oprostili od učitelja

Na trenutak mu je zastao dah. A, onda su učitelja Slavoljuba Petričevića đaci obasuli aplauzima, recitacijom i poklonima. Ljepše iznenađenje i bolji odlazak u penziju, kaže, nije mogao ni da zamisli.

"Takav jedan srdačan doček. Sav sam se, da kažem iskreno, naježio. Koje su to emocije, prošle, vidjeli ste desetak minuta sam stajao. Nisam znao gdje da krenem, kako da se obratim, mada taj problem nisam imao kroz svoj rad", kaže Slavoljub Petričević.

Krišom su, ranom zorom, đaci i njihovi roditelji došli u školu. U učionici, sve su pripremili do najsitnijih detalja, kako bi posljednji radni dan svom učitelju, učinili nezaboravnim. Da svoju veliku tajnu od učitelja kriju, nije im bilo lako.

"Bilo nam je jako čudno. Teško nam je bilo da krijemo to pošto znamo da je to veliko iznenađenje i da ne smijemo da mu otkrijemo. Ali je to toliko težak osjećaj da njemu ne kažemo nešto predivno", kaže Teodora Škrebić, učenik četvrtog razreda.

Presrećni što su učitelja obradovali, ali i tužni što se sa njim rastaju, mališani su pustili i po neku suzu.

"Učitelj je, ne mogu da kažem riječima, savršen je. Nije kao ostali učitelji, nikad ne galami na nas. Savršen je", kaže Ognjen Trivunčević, učenik četvrtog razreda.

"On je veoma dobar i prijatan i voli sve učenike", kaže Anđela Dević, učenik četvrtog razreda.

"Sviđa mi se, zaslužio je da ide na zasluženi odmor jer je bio baš vrijedan", kaže Lazar Škrebić, učenik četvrtog razreda.

Vrijedno je učitelj radio 44 godine. Sa Kosova i Metohije, jedan konkurs u beogradskoj Politici, doveo ga je u osnovnu školu u Tešanj. Tu je radio 17, a potom u Tesliću 27 godina. Sa mnogo ljubavi i pažnje, iz školskih klupa, izveo je mnoge generacije.

"Svih se njih sjećam, veliki broj, šta reći, da kažem i za vas, sjećam se da ste vi bili moja učenica. Sjećam se vaših sastava koje ste pisali iz srpskog jezika. (REZ) Stvarno imam jednu memoriju dosta dobru, samo prošla generacija koja je ove godine matursko slavila, od 20, 50% je odličnih, dva učenika su učenici generacije", kaže Slavoljub Petričević.

Bez pomoći roditelja i rukovodstva škole, mališani bi teško realizovali svoju ideju. Zadovoljni radom učitelja, odlučili su se, kažu, na ovaj gest.

"Vrlo smo zadovoljni njegovim radom dosadašnjim, vaspitanjem, uticajem na djecu prije svega", kaže Sanja Miljić, majka učenika.

"Ja mogu da kažem da sam kao direktor škole ponosan na ovakve radnike. Pred nekim novim generacijama je jedan veliki zadatak da zamijene učitelje koji su, što se kaže, ovoliko godina ostavili u učionici", kaže Dejan Pozderović, direktor Osnovne škole "Vuk Karadžić" Teslić.

Iz učionice učitelja Slavoljuba često se čula harmonika. Kao dugogodišnji sportista, đacima je ukazivao na značaj zdravog života. Ipak, prije svega, djecu je učio vaspitanju, a potom obrazovanju. Đaci su mu poželjeli svu sreću u penzionerskim danima, zdravlje i dane ispunjene ljubavlju.