Đaci iz Srpske i Srbije će učiti iz istih udžbenika

Istorija, geografija, priroda i društvo, srpski jezik i književnost, likovno, muzičko, srpska djeca s obje strane Drine učiće iz istih udžbenika.

Republika Srpska je odradila 90% svog posla, Srbiji je ostalo nešto više, ali uskoro će se na obje strane nastava odvijati po istom planu i programu. Priručnik za nastavnike u Srpskoj je spreman, a spremni su i video-zapisi. Ovo je trebalo da se uradi još prije 25 godina, poručuju iz Republičkog pedagoškog zavoda. Cilj je, kažu, da se i u Srbiji sve više izučavaju 90-e godine, te unaprijediti obrazovanje kako u Srpskoj, tako i u Srbiji.

“To podrazumijeva raspad Jugoslavije, građanski rat u BiH, nastanak Republike Srpske, Dejtonski sporazum, postdejtonski razvoj Republike Srpske, jer uvidom u njihove programe, vidjeli smo da se samo na jednom mjestu spominje Republika Srpska i to tamo gdje piše “Srbi izvan Srbije”, što za nas nije dovoljno. Prijedlog jednog priručnika u kome je sve zapisano vezano za ove teme i način kako ih izvoditi. To je priručnik za nastavnike, gdje nastavnik ima praktično gotove teme i pripreme. Paralelno s ovim priručnikom idu i video-zapisi, pa npr. ako kažemo “znameniti Srbi”, ima fotografija u priručniku. Klikom na fotografiju – sve o toj osobi", kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.

U tome nisu zaboravljeni ni drugi narodi koji žive na ovim prostorima. Srpski đaci će biti upoznati i sa njihovim kulturnim i nacionalnim identitetom. Na različite reakcije u Sarajevu, iz Zavoda odgovaraju, nema tendencije i želje da se ugroze bilo čija prava. Tamo još kažu i da srpski narod ima pravo na svoju nauku, te da isto nije zabranjeno ni drugima.

“Niko ne brani njima da i oni na isti način rade, bilo Bošnjaci, bilo Hrvati, bilo neko drugi, mi nemamo ništa protiv toga, ali isto tako, nećemo dozvoliti da sada nama neko nameće nešto što onako realno nije u stvarnosti”, kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.

Da neraskidive veze i odlična saradnja u svim oblastima između gradova u Srpskoj i Srbiji, a uz to i stvaranje jedinstvenog kulturnog prostora, ne ugrožavaju dejtonsku BiH, niti bilo koga, jednoglasna je poruka iz Banjaluke, Beograda i Novog Sada. A tako dobar odnos, ovi gradovi krunišu i bratimljenjem.

“Negdje su to kulturna događanja, negdje su to sportske razmjene, negdje je to obrazovanje, škole koje sarađuju, o privrednoj i trgovinskoj saradnji da ne govorim. Srpska i Srbija su nama najveći ekonomski partner i najveća politička podrška. Prije svega, građani srađuju. Tu je puno porodičnih relacija, prijateljskih. Školuju se i na jednoj i na drugoj strani, teško bi bilo i nabrajati”, kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Najbliža saradnja Republike Srpske i Srbije u oblastima ekonomije, kulture i obrazovanja, dogovor je i sa nedavno održanog sastanka predsjednika Srbije i srpskog člana Predsjedništva BiH. Milorad Dodik poručuje da su odnosi veoma dobri, te da treba da budu prošireni. Isto tako, kaže Dodik i da je urađeno mnogo kapitalnih stvari koje su bile misaona imenica u prošlom vremenu, a među njima je upravo i zajednički nastavni program u školama.