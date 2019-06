Disciplinski tužilac pozvao da se ispita djelovanje Glamočaka

Saga u Lovačkom udruženju "Uzlomac" se nastavlja.

Disciplinski tužilac ovog udruženja zatražio je odgovornost i pozvao da se ispita djelovanje Nedeljka Glamočaka.

On je pozvao i nadležne institucije da utvrede da li je Glamočak nelegalnog koristio sredstva udruženja.

Nedeljko Glamočak, potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, 13 godina se lažno predstavljao kao predsjednik Lovačkog udruženja “Uzlomac” iz Kotor Varoša, potvrđeno je ATV-u u Osnovnom sudu Banja Luka.

Kažu, u sudskom registru od 2006. godine se ništa nije mijenjalo. Svih ovih godina stoji samo jedno ime, Žarko Tešić, tadašnji predsjednik. Kako je potvrđeno ATV-u, u proteklih 13 godina u par navrata su stizali zahtjevi iz Udruženja, ali uvijek uz nepotpunu dokumentaciju.

U Udruženju je na nedavno održanoj izbornoj skupštini izabran novi predsjednik, Milan Vasiljević.

Vasiljević kaže da je Glamočak 13 godina nelegalno upravljao novcem udruženja.

"On je 13 godina bio na čelu udruženja i za to vrijeme dolazimo do cifre od skoro milion maraka koje je prošlo kroz udruženje. Godišnji budžet je oko 70-80 hiljada maraka i neko je 13 godina nelegalno upravljao našim novcem", kaže Vasiljević za ATV.