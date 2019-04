Dio vaskršnje trpeze u Potkozarju su čuveni pereci

Osim jaja, šunke i sira, nezaobilazan dio Vaskršnje trpeze u Potkozarju su i nadaleko čuveni pereci. Dvadesetak članica Kola srpskih sestara iz Prijedora u četiri peći pripremilo je više od pet hiljada komada te vaskršnje poslastice. Tri hiljade su prodali, a ostatak podijelili socijalno ugroženima.

Pereci su proizvod naše ljubavi, sve radimo sa željom da usrećimo druge, je svrha praznika, kažu sestre. Nije im problem ni to što priprema peretaka nije nimalo lak i jednostavan posao.

“Dan prije propremim sirovine. Brašno, jaja, prašak za pecivo, sve da bude u toploj prostoriji. I onda počnem. Razdvajam bjelanca od žumanjaca. Kad to razdvojim prvo se mute dugo bjelanci i poslije se dodaji ostali sastojci šećer, ulje, so i onda dodajemo žumanjak. I kad to sve onda dodajem brašno oštro i meko koje je prethodno noćilo u toploj prostoriji, na sobnoj temperaturi.”, kaže članica Kola srpskih sestara, Marija Panić.

Pravoslavna vjera, mollitva i duh praznika u srcima su svih sestara, kaže Dara Avramov, koja je u udruženju od 1992. godine. Zadovoljstvo je, priča, biti dio organizacije čija su vrata otvorena za sve kojima je pomoć potrebna. Posebno se angažuju za Vaskrs jer su pereci nešto po čemu je prijedorsko Kolo prepoznatljivo.

“ Ovaj peretak koji mi pravimo simblizuje vjenčić Isusa Hrista kao trnovu grančicu kad je bio postradan na krstu i crveno jaje simboliuzje Hristovu krv. Tako da mi sve te običaje naše srpske pravoslavne njegujemo i hvala Bogu dok traje Srpski pravoslavni narod na ovoj planeti to će se i dalje nastaviti, nećemo to gasiti”, kaže Dara Avramov, članica Kola srpskih sestara.

Članice Kola srpskih sestara ne bave se samo pečenjem peretaka. Aktivne su i u ručnom radu, vezenju, štrikanju pletenju, odnosno u svemu onome što svojim rukama mogu da naprave. Sav rad sestara isključivo je volonterski.