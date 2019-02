Deminerski tim Civilne zaštite uskoro na zadatku u Potočanima

Deminerski tim Civilne zaštite Republike Srpske za petnaestak dana će na zadatak u Potočane kod Doboja. Prije deminiranja, zemljište sa tog područja će na analizu.

Sumnja se da je zagađeno osirumašenim uranijumom. Vojna skladišta i objekti u tom selu u ratu su bombardovani, zbog čega su na oprezu.

"Priča se, da bi se sve to otklonilo, jer i jedan značajan broj stanovnika nalazi se u bližem okruženju, mi nemamo informacije da postoji tamo, ali želimo da provjerimo i radi naših deminera, a i ljudi koji se tamo nalaze", istakao je Mile Međed, direktor Repuličke uprave Civilne zaštite.

Instutut će ispitati zemljište sa šireg lokaliteta Potočana, Trbuka, Osojnice. Grad će platiti analizu.

"Gradska uprava će preuzeti na sebe i platiće institutu to ispitivanje to je ono što čekamo, poslali smo koje su to količine uzoraka i čekamo da nas obavijeste kolii je iznos", istakao je Boris Jerinić, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Potočani su samo jedno od minama zagađenih područja. Među prioretitam je i rejon Trebave.

"Gdje su ostala nepristupačna područja, šumovita pretežno i tu je ostalo da se u narednom periodu pokuša što je moguće", istakao je Miroslav Milošević, načelnik odjeljenja Civilne zaštite Doboj.

Trebava je približno sedam-osam kilometara kvadratnih. Do sada je deminarana tek trećina minama zasijanih područja. Deminere još čeka 12 kilometara kvadaratnih površine pod minama. Oni će osim zemljišta, uz pomoć timovi za podvodno deminiranje pregledati i korito Bosne. To je neophodno jer je u planu gradnja nasipa.