Dejan je superheroj iz više razloga

Priča o teškoj sudbini Dejana Zorića (11) iz Donjih Agića kod Novog Grada, kojeg je ostavila majka, uzdrmala je region i ujedinila veliki broj humanih ljudi u namjeri da pomognu ovom mališanu.

Međutim, dječak Dejan je heroj iz nekoliko razloga.

Naime, prije četiri godine Dejanova majka odlučila je da napusti bračnu zajednicu sa njegovim ocem. U drugi dom odvela je Dejanovu mlađu sestru, a Dejana je ostavila kod bake i djeda u trošnoj kućici, do koje se stiže brdovitim makadamskim putem. Sada njih troje borave u jednoj sobici bez vode i kupatila.

Mališan svaki dan pješači četiri kilometara od kuće do škole. Od danas, on će imati malu pomoć. Uz pomoć humanih ljudi, Dejan će na novom biciklu moći do škole.

Uprkos svemu, hrabri 11-godišnjak i njegovi staratelji nastavljaju bitku do kraja. Hladno nadolazeće vrijeme ih neće spriječiti da budu srećni i zadovoljni onim što imaju.