Dati sve od sebe da sačuvamo srpski jezik i ćirilicu

Moramo dati sve od sebe da bismo sačuvali srpski jezik i ćirilicu - poručio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, na obilježavanju Svjetskog dana pismenosti u Osnovnoj školi "Ćirilo i Metodije" u Piskavici. Prvi čovjek parlamenta Srpske je ocijenio da je, u školovanju, pismenost najvažnija.

"Uvijek poklanjati dovoljno pažnje - ali nikad dovoljno nije, nikad nije koliko treba - baš ovom problemu, problemu pismenosti, problemu očuvanja jezika. To je identitet našeg naroda, to je korijen našeg naroda, i sigurno je da svi moramo da uložimo dodatni napor da se to sačuva", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Svjedoci smo vremena kada se mnoge područne škole zatvaraju jer nemaju dovoljno đaka, pa smo zato i došli ovdje, ističe Čubrilović. Školu u Piskavici pohađa 168 učenika - a svake godine ih je sve manje.

"Ja sam vrlo srećna što su oni ovdje, i što su prepoznali i što prepoznaju potrebe škole. Takođe bih istakla da sam jako srećna i zadovoljna što je veliki broj đaka i roditelja danas bio ovdje", rekla je Olgica Tešić Milojević, direktor Osnovne škole "Ćirilo i Metodije", Piskavica.

Zbog vikenda, Svjetski dan pismenosti je u Piskavici obilježen dva dana kasnije, kratkom priredbom. Radmila Kocić Ćućić, pomoćnica ministra obrazovanja, poručila je školarcima da pišu ćirilicom, jer se, kako kaže, radi o najljepšem pismu na svijetu.

"Irski pisac Džordž Bernard Šo je to potvrdio i napisao, i da je ostavio jedan veliki iznos nekom Englezu koji uspije da napravi jedno takvo pismo po uzoru na Vukovu ćirilicu - jedno slovo, jedan glas", kaže Radmila Kocić Ćućić, pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske.

Međunarodni dan pismenosti se obilježava svakog osmog septembra, još od 1967. godine, kada su ga ustanovile Ujedinjene nacije. Cilj ovog praznika je da prikaže značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.