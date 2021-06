Danas umjereno oblačno, ponegdje slaba kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti umjereno oblačno, a na istoku i u sjevernim područjima moguća je slaba kiša.

Vjetar će biti umjeren, sjevernog smjera, lokalno pojačan, a prema večeri u slabljenju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena jutros: Han Pijesak sedam, Čemerno osam, Bugojno, Livno, Sarajevo i Sokolac devet, Gacko 10, Bihać, Tuzla, Zenica i Novi Grad 11, Bijeljina i Mrkonjić Grad 13, Mostar 14, Prijedor 15, Banjaluka i Bileća 16, Trebinje 17 stepeni Celzijusovih.

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća po pretežno suvom kolovozu, a učestali su sitniji odroni zemlje ili kamenja, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja i postavljena je privremena signalizacija na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa /Žirovina/, u dužini od 1,55 kilometara.

U toku su radovi na dionici magistralnom putu Klašnice jedan-Gornja Vijaka jedan, gdje dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja, koji reguliše privremena signalizacija.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale u tunelu "Kalovita brda", na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/ u tunelu "Ugar", kao i na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, gdje se sanira klizište.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na spoju magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar".

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice raskrsnice magistralnog puta Ivanjska-Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i postavljena privremena signalizacija.

U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja deminerskih radova dolazi do obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja, na dionicama magistralnog puta Brod-Odžak /mjesto Klakar Donji/ od 8.00 do 15.00 časova i regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci od 8.15 do 15.05 časova.

Na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik u toku su radovi na uređenju puta. Odvijanje saobraćaja izvodi se naizmjenično, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano jednom saobraćajnom trakom.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice regionalnog puta Jezero-Šipovo, saobraćaj će se povremeno obustavljati od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan sat.

Na dionici regionalnog putnog pravca Stari Majdan-Lamovita zbog izvođenja radova dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Modriča jedan-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-entitetska granica /Karuše/, kao i na dionici Crkvina-Modriča jedan, a postavljena je privremena signalizacija.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice regionalnog puta Tedin Han-entitetska granica /Križ/, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćajnom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na dionicama puteva: međuentitetska linija Stanić Rijeka-Granični prelaz Brod /do 25. juna/, Granični prelaz Rača-Brčko-Doboj-Banjaluka /do 15. juna/, međuentitetska linija Jezero jedan-Mrkonjić Grad-međuentitetska linija Velečevo, međuentitetska linija Banj Brdo-Granični prelaz Rača /do 30. juna/ i međuentitetska linija Stanić Rijeka-međuentitetska linija Karuše /do 15. juna/. Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Od 2. juna na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionica magistralnog puta Klašnice dva- Šargovac u mjestu Trn jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.