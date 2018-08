Danas promjenljivo oblačno, u Hercegovini sunčano

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro i sunčano, najavili su meteorolozi.

Jutros je promjenljivo oblačno u Krajini i na sjeveru, na jugu sunčano a tokom dana doći će do smanjenja oblačnosti, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Popodne će biti malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano, a samo ponegdje uz razvoj oblaka moguć je po koji pljusak u planinskim predjelima.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini prije podne slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnim vjetar, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih.

Temperatura u 8.00 časova: Bjelašnica 11, Sokolac 16, Ivan Sedlo 17, Gacko, Mrkonjić Grad, Han Pijesak, Ribnik, Foča, Šipovo, Bugojno, Sarajevo 18, Rudo, Višegrad, Mrakovica, Livno, Sanski Most 19, Nevesinje, Novi Grad, Bihać, Tuzla 20, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Bileća, Krupa na Uni, Prijedor, Srbac, Gradiška 21, Srebrenica, Brčko, Gradačac 22, Trebinje 24, Mostar 26 stepeni Celzijusovih.