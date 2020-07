Danas oblačno uz povremene pljuskove: Ne zaboravite kišobran

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijedak slab lokalni pljusak je moguć u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena.

Biometeorološka prognoza Danas će biti ugodnije u odnosu na protekli dan. Stabilizacija vremena, uz ne suviše visoke temperature, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće slabije izražene.