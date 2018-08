Dan kada se desila "Oluja" jedan od najstrašnijih srpskog postojanja na ovim prostorima

NJegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je večeras da je dan kada se dogodila hrvatska vojna i policijska akcija "Oluja" jedan od najstrašnijih dana srpskog postojanja na ovim prostorima.

Patrijarh Irinej istakao je večeras u Bačkoj Palanci, poslije parastosa stradalima u akciji "Oluja", da je to stradanje bilo takvo da se i nebo zastidjelo od nedjela ljudskih.

"Strašna tragedija, ta mržnja koja je počela u prošlosti nastavila se tokom `Oluje`, a što je tragično - prisutna je i danas", rekao je patrijarh Irinej na centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja", 4. avgusta 1995. godine.

On je naveo da su se tu sabrali da obnove tužno sjećanje na nevino postradale, koji su imali jedinu krivicu što su bili Srbi i što su pripadali pravoslavnoj vjeri.

"To je bio strašan dan naše istorije. Ono što je najtragičnije oni nisu postradali od ruku nekog nepoznatog naroda niti nepoznate religije već od braće hrišćana koji su pripadali, sa malim razlikama, jednoj drugoj veri hrišćanskoj", rekao je patrijarh Irinej.

Prema njegovim riječima, ovo strašno zlo neće donijeti dobro nikome.

Patrijarh je naglasio da se i danas, poslije dvije decenije, Srbi pitaju šta je taj narod rukovodilo i motivisalo da dignu ruku "na braću svoju sa kojima su dugi niz godina dijelili podneblje i zemlju".

Srpski patrijarh je rekao da je jedino institucija Crkve mogla da zaustavi to zlo koje je iznenadilo ne samo srpski narod već sav narod svijeta, pogotovo hrišćanske narode.

"Ako ima neko ko je zatajio i ko je mogao da to zlo zaustavi, to je bila Crkva. Nažalost, i njihova i naša tragedija. Da je to učinio neki nepoznat narod, možda bi imali nekakvog razumijevanja, ali to je bio narod sa kojim smo zajedno živjeli, imali istu državu", naveo je patrijarh Irinej.

Prema njegovim riječima, Crkva koja je pozvana da širi ljubav, narod koji čita Jevanđelje, koji se moli Bogu i istom spasitelju, zaboravio je kome pripada i stavio se na sasvim drugu stranu koja ne može nikada i ničim opravda.

On je ukazao da je velika hrišćanska vrlina oprostiti kao što Bog oprašta nama.

"To smo i mi pozvani i nadamo se da će to bar nekoga pokrenti da razmisli šta je bilo i da poželi da se takvo zlo nikada više ne ponovo i to ne samo kod nas", rekao je srpski patrijarh.

On je dodao da je oprost jedini put i način da se zlo izliječi i odstrani, te poželio da Gospod daruje ljubav da se zlo, koje je srpski narod doživio, nikada nigdje ne desi.

"Mi smo pravoslavni hrišćeni pozvani da to činimo i činićemo", napomenuo je patrijarh Irinej, te naglasio da se ne vidi da druga strana tako nešto čini.

Nakon obraćanja patrijarha Irineja, intonirane su himne Srpske i Srbije, te minutom ćutnje odata pošta svim srpskim žrtvama.

Ovom manifestacijom Srbija i Republika Srpska zajednički obilježavaju 23 godine od zločinačke akcije hrvatske vojske i policije