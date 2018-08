Cvijeće i svijeće na mostu spasa u Novom Gradu, mostu koji je bio jedini izlaz iz pakla Oluje za sto hiljada krajiških Srba. Lika, Kordun i Banija nagrnula je prema Republici Srpskoj. Nepregledna kolona i samo jedan cilj - izvući živu glavu.

"Ono što se tada vidjelo tu, to je bilo za plakati. Hrpu ljudi je vučeno, stari ljudi nisu mogli, to je djece ... od jada niko nije ništa znao, a njihova artiljerija je tukla svo vrijeme i pratila ih do Svodne. To je bila katastrofa", prisjaća se Lazo Štrbac.

A u Svodni, 15-ak kilometara dalje, stravične slike. Taman kad su ljudi malo odahnuli misleći da su se izvukli, sustigli su ih hrvatski avioni.

Izbjeglička kolona koja je prešla preko mosta spasa u Novom Gradu ni na teritoriji Republike Srpske, nažalost, nije bila bezbjedna. U Svodni, na magistralnom putu Novi Grad-Prijedor, hrvatska avijacija raketirala je kolonu izbjeglica. Tada je poginulo troje ljudi.

Služen je pomen i zapaljene svijeće za stradale na prijedorskoj cesti. Na mjestu pogibije postavljen je krst koji svjedoči o stravičnom zločinu. Sve je gledao Miroslav Žujić. Kuća mu je tik uz magistralu. Priča da je svjedočio hororu.

"Jedna granata je pala tu na raskršće, tu ih je odmah osam poginulo. Onda je naišla kolona vozila, traktora, konja...tukli su dolje, bilo je strašno. Evo ovdje u mom cvjetnjaku su ležali baba i djed. Pogodila ih je granata", istakao je Žujić.

Za sve stradale služen je pomen i u Novom Gradu. Zapaljene su svijeće u ulici kojom su prognani Krajišnici prošli. Za žrtvama se i danas traga a iz VERITAS-a poručuju da će po pravdu pred mađunarodne sudove.

"Na ovoj cesti od Gline do Dvora bilo je skoro 200 žrtava, niko za to nije odgovarao ni procesuiran, a mi ćemo na ovaj način zbog te neefikasnosti istrage, a da je neefikasna vidi se po tome što niko nije procesuiran sa tim slučajevima uz pomoć porodica doći pred međunarodni sud pravde", naglasio je Savo Štrbac, direktor Veritasa.

Obilježavanje stradanja krajiških Srba nastavlja se i sutra. U selu Janjile, nadomak Bosanskog Petrovca, biće služen parastos ubijenim u raketiranju izbjegličke kolone. U napadu hrvatske avijacije na petrovačkoj cesti, sedmog avgusta 1995. godine, poginulo je petoro odraslih i četvoro djece.