Cvijanović: Šantić mora da bude putokaz za sve nas koji živimo u BiH

Алекса Шантић је, прије свега, симбол - симбол љубави, слободе, родољубља. Из његовог умјетничког опуса и бременитог живота можемо научити и како свим својим бићем вољети своју отаџбину, али и сваког обичног, „малог“ човјека. Свечано отварање 101. Шантићевих вечери поезије и полагање вијенаца на споменик и гроб великог српског пјесника.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Oct 11, 2020 at 9:33am PDT