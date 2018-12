Cvijanović: Humanost ujedinila cijelu Srpsku

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo činjenicom da su se mladi umjetnici odazvali njenom pozivu da joj pomognu u organizaciji humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", stavljajući svoj talenat u funkciji solidarnosti i ljubavi za njihove drugare kojima je potrebna pomoć.

Cvijanovićeva je istakla da je ponosna na partnerstvo koje je u organizaciji ove humanitarne akcije ostvarila sa mladim umjetnicima koji večeras učestvuju na donatorskoj večeri i koji dolaze iz različitih dijelova Republike Srpske, ali i iz Drvara.

U obraćanju na donatorskoj večeri organizovanoj u okviru humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" za nabavku robotike za oporavak djece sa poremećajima kretanja, koja se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, Cvijanovićeva je rekla da su to sjajna djeca koja, svojim umjetničkim nastupom, žele da pomognu drugoj djeci i naglasila da bez njih ovaj događaj ne bi bio toliko uspješan.

"Danas su Djetinjci, jedan od najljepših porodičnih praznika koji prethode Božiću i koji simbolizuje snagu porodičnih veza, slogu i međusobno pomaganje u svim prilikama. Upravo u tom duhu, organizovali smo i ovogodišnji humanitarni događaja pod nazivom 'S ljubavlju hrabrim srcima', u kojem devetu godinu zaredom učestvuje cijela Republika Srpska, a koju je pokrenuo tadašnji predsjednik Republike Milorad Dodik, na čemu mu zahvaljujem u ime svih kojima je ta pomoć bila namijenjena", istakla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je podsjetila da će sredstva koja ove godine budu prikupljena biti iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja.

"O značaju ovog uređaja dovoljno govori činjenica da godišnje 150 do 200 djece u Republici Srpskoj ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom uz korišćenje robotike, da takav tretman nije uobičajen ni u zemljama okruženja, a tamo gdje postoji iziskuje ogromne troškove za naše korisnike.

Nabavkom robotike mi ćemo u naš zdravstveni sistem uvesti jednu sasvim novu, modernu uslugu. Riječ je o uređaju koji će Teodori, Mateju, kao i svim drugim hrabrim srcima, koja večeras nisu ovdje sa nama, ali jesu u našim srcima, u velikoj mjeri olakšati ne samo proces rehabilitacije, već i sam život", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da svi žele da pomognu, te da je zato oko ovog događaja okupljena cijela Republika Srpska.

"Novac se može obezbijediti na različite načine, institucije će to svakako uraditi. Ali, ono po čemu je ovaj događaj poseban jeste činjenica da on mobiliše dobru volju i solidarnost širom Republike Srpske. Tako je i večeras, jer će svaki korak ili pokret koji načini bilo koje dijete kojem je potreban ovakav vid pomoći biti uspjeh svih nas i to će biti i naš pokret", istakla je predsjednik Republike Srpske.

Ona je izrazila posebnu zahvalnost predsjedniku Vlade Republike Srbije Ani Brnabić koja i ove godine učestvuje na ovom važnom i lijepom događaju, kao i na izdašnoj donaciji koju je Vlada Srbije obezbijedila i ove godine.

"Pozdravljam i naše javne ličnosti, kulturne radnike, sportiste, pjevače, umjetnike iz Republike Srpske i Srbije, kao i medije koji su večeras sa nama i koji su učestvovali u promotivnoj kampanji ove akcije prethodnih sedmica.

Želim posebno zahvaliti zdravstvenim radnicima u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović' u kojem će biti smješten ovaj 'čarobni robot', prijatelj djece kojoj je potrebna njegova pomoć", rekla je Cvijanovićeva.

Uz zahvalnost velikim donatorima poput Vlade Republike Srbije, i svih drugih koji su pružili podršku poput Vlade Republike Srpske, javnih preduzeća, privrednika, medija, javnih ličnosti, predsjednik Republike izrazila je posebnu zahvalnost građanima Srpske koji su pozivajući humanitarni broj 1411 donirali jednu KM, kao i onima koji su vršili pojedinačne manje uplate jer su, kako je rekla, upravo oni dokaz da u našim srcima stanuju humanost i pažnja za one kojima je ona potrebna.

"I još jednom posebno hvala našim sjajnim talentima koji su u želji da pomognu svojim vršnjacima - hrabrim srcima, prihvatili da budu moji partneri u organizaciji ovog toplog i humanog događaja! Hvala svima na dobroti koju pokazujete", naglasila je Cvijanovićeva.