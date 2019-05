Ćućun: Pratimo stanje vodotokova, uz pojačanu pripravnost

Civilna zaštita i nadležne gradske službe prate stanje vodotokova na području Banjaluke i preduzimaju odgovarajuće mjere zaštite, s obzirom na mogućnost obilnih količina padavina, izjavio je danas šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun.

"Civilna zaštita je stavljena u stanje pojačane pripravnosti radi najava meteorologa da bi Banjuluku sa ostatkom BiH od nedjelje, 12. maja, mogle zadesiti obilne padavine i dovesti do značajnog rasta vodotokova na području grada", rekao je Ćućun.

On je istakao da je stanje vodotokova na gradskom području ispod kote redovnih odbrana od poplava i da za sada ne prijeti opasnost od izlivanja rijeka iz korita, saopšteno je iz Uprave grada Banjaluka.

"U stalnom smo kontaktu sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i Hidroelektranom `Bočac`, zbog značaja akumulacije `Bočac` na vodostaj Vrbasa na području Banjaluke. Prema posljednjim podacima, stanje u akumulaciji `Bočac` je redovno sa uobičajnim dotokom vode za ovo doba godine", kaže Ćućun.

Republički hdrometeorološki zavod juče je upozorio na moguće obilne padavine u od subote, 11. do srijede, 15. maja, sa prognozom da bi u sjevernim dijelovima Srpske moglo pasti i do 100 litara kiše po metru kvadratnom, što bi moglo dovesti do izlijevanja rijeka iz korita.

