Cijela porodica u Nevesinju pozitivna: Zet "donio" koronu na slavu?

Virus korona na području istočne Hercegovine ne posustaje, a među novozaraženima je i jedna nevesinjska porodica, za koju se sumnja da im je "kovid 19" za Đurđevdan donio zet iz Gacka.

Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović kaže za "Glas Srpske" da je broj zaraženih skočio taman kada su mislili da se kraj epidemije nazire.

"Sve se odigralo na Đurđevdan. Čovjek iz Gacka koji je oženjen iz te nevesinjske porodice zarazio je pola Gacka pa onda došao na slavu kod njih u selo i eto novi problemi. Ispituje se da li je on znao da je zaražen ili nije", rekao je Avdalović i dodao da je ukupno zaraženo 26 Nevesinjaca.

Naglasio je da su u petak stigli i rezultati testiranja kontakata novozaražene porodice te da su svi negativni.

"Svi članovi te porodice su dobrog zdravstvenog stanja, niko nije životno ugrožen i razmatramo mogućnosti da li će svi biti prebačeni u trebinjsku bolnicu ili će neko ostati i u domaćinstvu, s obzirom na to da imaju stoku na imanju i da neko treba da brine o domaćinstvu", dodao je Avdalović.

Imajući u vidu geografsku blizinu opština i porodične veze među stanovništvom, dodao je, ne čudi širenje virusa među stanovnicima susjednih opština. A da je Gacko i dalje žarište virusa korona u istočnoj Hercegovini potvrđuje i podatak da je u petak potvrđen još jedan slučaj zaraze, čime je broj pozitivnih na “kovid 19” u toj opštini porastao na 38, dok je pod zdravstvenim nadzorom 100 Gačana.

Komandant Opštinskog kriznog štaba Radoica Antunović kaže za "Glas Srpske" da je novozaraženi Gačanin član porodice koja je prethodno već smještena u karantin u Trebinju.

"Svi zaraženi u opštini su iz porodičnih klastera. Ohrabruje činjenica da se niko nije zarazio na javnom mjestu, međutim porodice su ovdje brojne i nemoguće je kada se jedan član zarazi da ostali ostanu zdravi", rekao je Antunović.

Komentarišući informaciju da je jedan zaraženi Gačanin donio virus u nevesinjsku porodicu, Antunović kaže da je čuo za to, ali da ne zna detalje.

"Vjerujem da niko nikome ne bi namjerno odnio virus", dodao je on.

Iako smatraju da situacija nije izmakla kontroli, Krizni štab Gacka odlučio je da do ponedjeljka zadrži sve preventivne mjere.

"Sve propisane mjere, uključujući i radno vrijeme do 18 časova za ugostiteljske objekte i prodavnice, a ne do 21, kako je u ostalim opštinama, ostaju na snazi do ponedjeljka, s tim što će policijski čas biti ukinut kao i u ostalom dijelu Republike", rekao je Antunović.

Bezbjednosni problemi

Milenko Avdalović kaže da vjeruje da virus slabi i da će epidemiološka situacija u Nevesinju ostati pod kontrolom, ali ga, dodao je, brine bezbjednosna situacija koja je pogoršana čim je počelo ublažavanje mjera.

"Čim su kafane počele da rade, sve je više onih koji voze pod dejstvom alkohola. Statistika pokazuje da je u protekla dva ili tri dana bilo više saobraćajnih nesreća nego za dva mjeseca otkako je trajala ova kriza", rekao je Avdalović.